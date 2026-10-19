Danska sprema kontroverzni zakon: Nastavnici postaju "policajci"

Prema vladinom prijedlogu, nastavnici bi nakon gotovo 60 godina ponovo mogli da upotrijebe fizičku silu protiv učenika koji ozbiljno ometaju nastavu, i to u određenim okolnostima.

Iako se Danska smatra zemljom sa jednim od najinkluzivnijih i djeci najprilagođenijih obrazovnih sistema, prosvjetni radnici sve glasnije upozoravaju da im je sve teže da u učionicama obezbijede red i sigurnost. Vlada je zbog toga predstavila prijedlog reforme kojim bi nastavnicima, prvi put od 1967. godine, bila omogućena znatno šira primjena fizičkih mjera radi obuzdavanja nepoželjnog ponašanja.

Prema važećem zakonodavstvu, nastavnici smiju fizički da intervenišu prvenstveno u slučajevima kada učenik ugrožava sebe, druge ili školsku imovinu. Nova pravila proširila bi ta ovlašćenja i na situacije u kojima učenik ozbiljno ometa nastavu, vrijeđa ili uznemirava druge, čak i ako ne predstavlja neposrednu fizičku opasnost.

Prema predloženim pravilima, nastavnici bi mogli fizički da zadrže učenika, spriječe ga da napusti određeno mjesto ili ga protiv njegove volje odvedu u drugu prostoriju.

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Kao konkretne primjere situacija u kojima bi takve mjere bile dozvoljene, Vlada navodi učenika koji na času domaćinstva baca hranu, nastavlja to da radi uprkos upozorenjima i odbija da napusti učionicu. Drugi primjer je učenik koji glasno pušta muziku sa mobilnog telefona i, uprkos zahtjevima nastavnika, odbija da smanji jačinu zvuka, isključi uređaj ili ga preda nastavniku.

Zabrinjavajući podaci o nasilju u učionicama

Prijedlog je podstaknut zabrinjavajućim rezultatima istraživanja o nasilju u javnim školama, koje su organizacije Epinion i Als Riserč sprovele za dansko Ministarstvo obrazovanja.

Istraživanje je pokazalo da je u više od polovine odjeljenja tokom jedne godine zabilježeno fizičko nasilje među učenicima, a problemi su posebno izraženi u nižim razredima osnovne škole.

Danski ministar obrazovanja Magnus Heunike upozorio je da je obim nasilja u školama izuzetno zabrinjavajući. Zagovornici promjena smatraju da bi jasnije definisana ovlašćenja omogućila bolju zaštitu prava druge djece na nesmetano praćenje nastave.

Kritičari upozoravaju: Nastavnici će postati policajci

Prijedlog reforme izazvao je oštro protivljenje dijela stručne javnosti i organizacija za zaštitu prava djece. Još tokom razmatranja ranije verzije prijedloga, više od 500 stručnjaka iz oblasti obrazovanja i devet nevladinih organizacija upozorilo je da proširivanje ovlašćenja za upotrebu sile nije ispravan odgovor na probleme u ponašanju učenika.

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Istraživačica Luiz Klinge ističe da bi nova pravila mogla dodatno da zaoštre sukobe i normalizuju upotrebu sile kao način rješavanja nesuglasica. Ona upozorava da su uzroci problema dublji i da su povezani sa nedostatkom stručnog nastavnog kadra i pretjeranom digitalizacijom.

Slično upozorava i Rasmus Kjeldahl, direktor organizacije za zaštitu prava djece, koji strahuje da će nastavnici izgubiti povjerenje učenika i u njihovim očima dobiti ulogu policajaca.

Danski savjet za djecu dodatno ukazuje na pravnu nesigurnost koju bi prijedlog mogao da izazove. Predstavnici ovog tijela postavljaju pitanje ko će procjenjivati da li je reakcija nastavnika bila srazmjerna i kakve mehanizme zaštite učenici uopšte imaju na raspolaganju.

Brojne međunarodne studije upozoravaju da agresivno ponašanje i ometanje nastave mogu biti posljedica složenog spleta faktora, među kojima su nedostatak roditeljske pažnje, pretjerana upotreba digitalnih tehnologija i nedovoljna socijalna podrška.

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Zbog toga kritičari smatraju da proširivanje ovlašćenja za upotrebu sile predstavlja samo privremeno saniranje posljedica, dok dublji društveni i porodični uzroci problema ostaju zanemareni, prenosi 24.ur.