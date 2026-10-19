Logo

Lekorni zatražio uvođenje "djelimičnih policijskih časova" u gradovima Francuske

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
19.10.2026 14:19

Komentari:

0
Француски премијер Себастијан Лекорну присуствује Међуминистарском кризном састанку у Министарству унутрашњих послова у Паризу, Француска, у понедјељак, 19. октобра 2026.
Foto: Tanjug/AP/Pool/Julien de Rosa

Francuski premijer Sebastijen Lekorni izjavio je danas da je od gradskih uprava u zemlji zatražio da uvedu "niz djelimičnih policijskih časova počev od večeras", sa ciljem zaštite privrednih subjekata.

Lekorni je nakon sastanka međuministarskog kriznog štaba naveo i da će detalji o obimu ovih mera biti objavljeni kasnije u toku dana, prenosi Figaro.

On je najavio da će od sutra početi primejna programa za slučaje djelimične nezaposlenosti za privredne subjekte pogođene neredima, koji će vlada finansirati u potpunosti.

"Riječ je o mjeri usmjerenoj na očuvanje radnih mjesta, jer ne dolazi u obzir da nakon fizičkog uništenja koje se već dogodilo, uslede i socijalne posljedice u vidu gubitka radnih mjesta", rekao je Lekorni.

Lekorni je rekao da vlada "nema šta da krije" nakon nereda širom zemlje tokom vikenda.

"Francuzi moraju da shvate kako je nered organizovan na potpuno neviđen način, posebno tokom dana od strane krajnje ljevice, a uveče od strane opšte delinkvencije", rekao je Lekorni i pozvao na "snažan krivični odgovor na nasilje".

On je optužio "ultralevi pokret" da želi da organizuje "duboke nerede u zemlji do predsjedničkih izbora".

- Postoji čitava mreža aktera koji bi mogli biti mobilisani da čak dovedu u pitanje vrijeme održavanja predsjedničkih izbora i samo održavanje predsjedničkih izbora - rekao je on, dodajući da će održati "poseban sastanak" sa ministrom unutrašnjih poslova Loranom Nunjezom i obavještajnim službama u vezi sa tim pitanjem.

Ranije danas portparolka francuske vlade Mod Brežon izjavila je da predsjednik krajnje levičarske stranke Nepokorena Francuska Žan-Lik Melanšon zagovara "oblik pobune protiv Republike".

"Već nekoliko godina, Nepokorena Francuska navikava nas da budemo u ovoj strategiji ekstremnog sukoba na potpuno pretpostavljen način. Sve ovo proizilazi iz izuzetno jasne izborne strategije", ocijenila je Brežon.

Talas masovnih protesta u Francuskoj počeo je sredinom septembra kao lokalni štrajk i bunt učenika i nastavnika u jednoj srednjoj školi u siromašnijem predgrađu Pariza, Kreteju, a povod su bili katastrofalni uslovi u prosvjeti - hroničan nedostatak profesora, prenatrpane učionice i zapuštene, oronule školske zgrade.

Protesti su radikalizovali i proširili su se na srednje škole i fakultete širom zemlje, praćeni masovnim blokadama i sukobima sa policijom.

Demonstracijama su se pridružili sindikati, roditelji i aktivisti nekadašnjeg pokreta "Žuti prsluci", a prvobitnim zahtjevima za reformu obrazovanja priključili su se i masovni ulični protesti protiv visokih troškova života, rasta cijena goriva i vladinih mjera štednje.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Sebastijan Lekorni

Francuska

protesti u Francuskoj

Komentari (0)

Više iz rubrike

Затворски чувар стражари у затвору Маранџау у Мурангију, у Кенији, 11. септембра 2026. године.

Svijet

U Keniji otkriven kult, više od 400 mrtvih: "U jednom grobu 12 dječjih tijela"

3 h

0
Полицијско возило патролира улицом Гарваги у Портадауну, у недјељу, 11. октобра 2026. године, након што је државни секретар за Сјеверну Ирску сер Крис Брајант у петак забранио контроверзној паради Оранског реда да прође овом улицом, у којој већински живи католичко становништво, ради очувања мира.

Svijet

Prijetnje bombama upućene na 160 škola u Sjevernoj Irskoj, neke zatvorene

3 h

0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров

Svijet

Lavrov doputovao u Teheran

3 h

0
Француска доноси радикалне мјере: Уводи се полицијски час?

Svijet

Francuska donosi radikalne mjere: Uvodi se policijski čas?

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

57

Istraživanje pokazalo koliko treba da traje veza da bi brak bio savršen

16

56

Hrvatski državljani izručeni Sloveniji: Zvjerski mučili i zadavili penzionera?

16

46

U teškoj nesreći povrijeđene dvije osobe: Saobraćaj se odvija naizmjenično

16

46

Sara Tripić osvojila BH Tenis Masters

16

43

Istorijski rez u Folksvagenu: Radnicima se sprema scenario iz košmara

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima