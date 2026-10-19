Došli zbog buke, pa doživjeli horor: Muškarci pretukli policajku

Na teritoriji opštine Ivanjica prije nekoliko dana došlo je do incidenta kada su dvojica muškaraca napala policijske službenike koji su postupali po prijavi buke iz jedne porodične kuće.

Prema nezvaničnim informacijama, u kući je bila organizovana privatna proslava, a policajci koji su izašli na teren prvo su verbalno, a potom i fizički napadnuti.

U incidentu je teže povrijeđena policajka, koja je nakon napada prevezena u Opštu bolnicu u Čačku, gdje je nekoliko dana bila na liječenju.

"Pacijentkinja je dobrog opšteg stanja. Pušta se na dalje kućno liječenje", saopšteno je iz Opšte bolnice u Čačku.

Zbog sumnje da su u saizvršilaštvu počinili krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, uhapšena su dvojica muškaraca.

Prema nezvaničnim informacijama, oni su tokom saslušanja pred nadležnim javnim tužiocem priznali djelo koje im se stavlja na teret, nakon čega su pušteni da se brane sa slobode, prenosi Telegraf.rs.