Inspektori upozoravaju na šta obratiti pažnju ako kupujete putem društvenih mreža

Federalna uprava za inspekcijske poslove zaprima brojne prijave građana zbog problema s kupovinom putem društvenih mreža. Najviše se žale na pogrešne ili nekvalitetne proizvode, odbijene reklamacije i prodavače koji nakon uplate nestanu.

Kako navode iz Federalne uprave za inspekcijske poslove, građani najčešće prijavljuju isporuku pogrešnih ili nekvalitetnih proizvoda, odbijanje reklamacija i povrata novca te nemogućnost da kontaktiraju prodavača nakon kupovine. Kako navode, poseban problem su anonimni profili iza kojih stoje neregistrovani prodavači.

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Zakon štiti samo kupce registrovanih trgovaca

Federalni tržišni inspektorat upozorava da kupovina od neregistrovanih prodavača nosi dodatne rizike i otežava ostvarivanje potrošačkih prava. Zakon o zaštiti potrošača u BiH štiti potrošače isključivo u odnosima s registrovanim trgovcima, bez obzira na to kupuje li se u fizičkoj prodavnici ili putem interneta.

Iz Inspektorata ističu da takva kupovina ne povećava samo rizik od gubitka novca, nego i pogoduje opstanku nelegalne trgovine. Povoljna cijena, velik broj pratilaca i pozitivni komentari na društvenim mrežama, naglašavaju, nisu garancija zakonite i sigurne kupovine.

Šta provjeriti prije narudžbe

Inspektori savjetuju građane da prije onlajn kupovine provjere ko prodaje robu, odnosno da zatraže naziv trgovca, adresu i podatke o registraciji. Važno je i da prodavač izdaje račun, jer je on dokaz o kupovini, kao i da se prije narudžbe provjere uslovi reklamacije i povrata robe.

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Ako prodavač skriva identitet ili odbija dati osnovne podatke, poručuju iz Inspektorata, od kupovine treba odustati.

Zakon o unutrašnjoj trgovini FBiH u članu 50. propisuje da prodaju na daljinu može organizovati samo trgovac registrovan za tu vrstu trgovine. Član 51. utvrđuje obavezu dostupnosti podataka o trgovcu u propisanim oblicima elektronske trgovine.

Isti član propisuje da operateri elektronskih platformi moraju obavijestiti potrošače je li prodavač registrovani trgovac, kao i da se na ugovore zaključene s neregistrovanim licima ne primjenjuju propisi kojima su uređena prava potrošača.

Federalni tržišni inspektorat postupa po prijavama nezakonite trgovine u okviru svojih nadležnosti i poduzima zakonom propisane mjere. Ipak, upozoravaju da inspekcijske mjere protiv neregistrovanog prodavača ne znače automatski i povrat novca oštećenom kupcu.

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Zbog toga apeluju na građane da provjere od koga kupuju i da obavezno traže fiskalni račun.

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