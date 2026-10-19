U teškom udesu poginula djevojka (20): Objavljene slike sa mjesta jezive nesreće

Autor:ATV redakcija
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U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u petak, 16. oktobra, oko 18 časova na putu između Bečeja i Bačkog Gradišta, život je izgubila mlađa ženska osoba K. T. (20) iz Bečeja.
Kako navode srpski mediji, u udesu su učestvovala dva putnička vozila.
Nakon silovitog sudara, oba automobila su sletela sa kolovoza, pri čemu je Bečejka zadobila povrede opasne po život i preminula na licu mjesta.
Na ovoj dionici puta saobraćaj se odvijao otežano uz formiranje dužih kolona vozila dok je trajao uviđaj policije i dežurnih službi.
Zvanične okolnosti pod kojima je došlo do nesreće biće poznate nakon završetka istrage.
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