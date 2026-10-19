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Slovenac preminuo tokom trke u Poreču

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19.10.2026 15:51

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Словенац преминуо током трке у Поречу
Foto: Printscreen/Youtube/Emergency Videos

Slovenački državljanin /54/ preminuo je tokom trke "Plava laguna - Ajronmen 70.3" u Poreču nakon što mu je pozlilo za vrijeme plivačkog dijela takmičenja, saopštila je istarska policija.

Intervenisale su hitne službe, ali takmičaru nije bilo spasa, te je dežurni mrtvozornik naložio obdukciju kako bi se utvrdio uzrok smrti, naveli su iz policije.

Na ovogodišnjem takmičenju učestvovalo je 2.200 takmičara iz sedamdeset zemalja, a trka se sastojala od 1,9 kilometara plivanja, 90 kilometara vožnje biciklom i od 21 kilometar trčanja.

Ovo nije prvi put da na tako intenzivnim takmičenjima dođe do tragedije, pa je tako 2024. godine na plivačkoj dionici trke porečkog "Ajronmena 70.3" preminuo 50-godišnjak iz Velike Britanije, podsjećaju hrvatski mediji.

"Plava Laguna Ajronmen 70.3" Poreč jedno je od najmasovnijih i najprestižnijih sportskih takmičenja u Hrvatskoj, a u kalendaru svjetske serije Ajronmen nalazi se od 2022. godine.

Oznaka "70.3" označava ukupnu udaljenost u miljama /odnosno tačno 113 kilometara/ te spada u kategoriju tzv. "poludistance" klasičnog Ajronmena.

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Poreč

trka

Slovenija

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