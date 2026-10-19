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Istorijski rez u Folksvagenu: Radnicima se sprema scenario iz košmara

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19.10.2026 16:43

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Поглед на пјешачки саобраћајни знак близу небодера марке Фолксваген, у Волфсбургу, у Њемачкој, петак, 4. септембра 2026.
Foto: Tanjug/Moritz Frankenberg/dpa via AP

Uprava njemačkog automobilskog giganta Folksvagen razmatra potpuno zamrzavanje plata za većinu od 600.000 zaposlenih širom sveta do 2030. godine, u sklopu novih mjera štednje.

Prema internim dokumentima namijenjenim vrhu menadžmenta Folksvagena, višegodišnja nulta stopa rasta zarada obuhvatila bi i oko 130.000 radnika u Njemačkoj pokrivenih posebnim kolektivnim ugovorom, koji su se još 2024. godine privremeno odrekli ugovorenog povećanja plata od 5,5 odsto.

Ekonomski stručnjaci upozoravaju da bi zamrzavanje plata, uz očekivanu prosječnu inflaciju od oko tri odsto godišnje, dovelo do pada realnih prihoda zaposlenih u Njemačkoj za najmanje 10 procenata u narednom periodu.

Predstavnici Folksvagena odbili su da zvanično komentarišu ove navode, ističući samo da je proces pregovora u toku i da je predstojeća runda razgovora sa sindikatima pravo mjesto za interne dogovore.

Njemački proizvođač automobila nalazi se pod velikim finansijskim pritiskom usljed američkih carina, slabijih poslovnih rezultata svojih kompanija Audi i Porše, drastičnog pada prodaje na ključnom kineskom tržištu, kao i izuzetno visokih troškova tranzicije na proizvodnju električnih vozila, prenosi Informer.

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Tagovi :

Folksvagen

Radnici

Plata

Njemačka

ekonomija

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