Logo

Hrvatski državljani izručeni Sloveniji: Zvjerski mučili i zadavili penzionera?

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
19.10.2026 16:56

Komentari:

0
Мушкарац са лисицама држи руке на столу
Foto: Pexels

Dvoje hrvatskih državljana osumnjičena za brutalno ubistvo penzionera P. G. (76) u Laškom, u Sloveniji, krajem jula, izručeni su Sloveniji.

Muški osumnjičeni je u pritvoru u Celju, dok je njegova saučesnica prebačena u zatvor u Igu, izvještava slovenački portal Dnevnik.

Nakon što ih je njemačka policija sredinom septembra uhapsila na osnovu evropske potjernice u blizini holandske granice, 31-godišnjak i njegova dvije godine starija partnerka predati su slovenačkim vlastima.

Za brutalno ubistvo i mučenje nesrećnog 76-godišnjaka u njegovom domu osumnjičeni su T. M. (31) i D. K. (29), koji su danima prije zločina bili u Laškom.

Tijelo žrtve pronađeno je u subotu, 25. jula, kada je policija izvršila raciju u kuću na poziv njegove bivše supruge, koja danima nije čula ništa od P. G.

Сара Трипић

Tenis

Sara Tripić osvojila BH Tenis Masters

U spavaćoj sobi zatekli su jezivu scenu: penzioner je ležao mrtav u lokvi krvi, sa teškim povredama glave i lica.

Obdukcija je potvrdila da je umro od gušenja i davljenja, najmanje pet dana ranije. Napadači su iz kuće odnijeli samo njegov mobilni telefon i bankovnu karticu i odmah vozom pobegli u inostranstvo.

Radnika hotela ih pretražila na Guglu i otkrila mračnu prošlost

Način na koji su slovenački kriminalistički istražitelji identifikovali osumnjičene je posebno zanimljiv. Dvojac se pojavio u Laškom nedjelju dana prije ubistva. Nakon što se završio festival Pivo i cvete, prijavili su se u hotel Termana, ali su ujutru otišli ​​bez plaćanja računa.

Pošto su se prijavili sa ličnim kartama, sumnjiva službenica hotela je ukucala njihova imena u Gugl. Naišla je na članak u Večernjem listu iz 2019. godine, u kojem je objavljeno da je T. M. u Danskoj osuđen na 15 godina zatvora zbog 25 krivičnih djela, uključujući pljačke i nezakonito posjedovanje oružja.

Službenica je odmah obavijestila policiju, dajući im ključni trag. T. M. je deportovan iz Danske u novembru prošle godine nakon što je odslužio polovinu kazne.

Istražioci su takođe utvrdili da je P. G. postao njihova meta. Iako je živeo mirnim i povučenim životom, posedovao je značajan blok akcija i svakodnevno uz kafu pratio berzu na svom mobilnom telefonu. Osumnjičeni su to primjetili, locirali njegovu kuću i shvatili da živi sam.

Полиција ФБиХ

Hronika

U teškoj nesreći povrijeđene dvije osobe: Saobraćaj se odvija naizmjenično

Prva provala izvršena je dan prije ubistva. Sedamdesetšestogodišnjak je poslao porodici poruku putem Vajbera da su ga posetili mlađa žena i bradati muškarac i da je uspio da ih otjera, ali njegovi rođaci nisu na vrijeme primjetili poruku. Razbojnici su se vratili već sljedećeg dana, mučili ga i ubili, a zatim pobjegli sa njegovom karticom i mobilnim telefonom.

Tokom boravka u Sloveniji, dvojac je boravio u nekoliko objekata bez plaćanja, a koristili su i taksi. Na dan ubistva, odjeća je ukradena iz prodavnica, a osumnjičena je nosila periku koju je kasnije bacila u kontejner u Celju, gdje ju je policija pronašla kao dokaz, prenosi Dnevnik.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ubistvo

Slovenija

hapšenje

istraga

Crna hronika

Komentari (0)

Pročitajte više

Сара Трипић освојила БХ Тенис Мастерс

Tenis

Sara Tripić osvojila BH Tenis Masters

3 h

0
Аутомобил полиције ФБиХ

Hronika

U teškoj nesreći povrijeđene dvije osobe: Saobraćaj se odvija naizmjenično

3 h

0
Поглед на пјешачки саобраћајни знак близу небодера марке Фолксваген, у Волфсбургу, у Њемачкој, петак, 4. септембра 2026.

Ekonomija

Istorijski rez u Folksvagenu: Radnicima se sprema scenario iz košmara

3 h

0
Полицијско ауто

Svijet

Stotine škola pod uzbunom zbog prijetnji potpisanih sa "Alahu akbar"

3 h

0

Više iz rubrike

Врховни суд потврдио пресуду: Алији Балијагићу 40 година затвора

Region

Vrhovni sud potvrdio presudu: Aliji Balijagiću 40 godina zatvora

3 h

0
Словенац преминуо током трке у Поречу

Region

Slovenac preminuo tokom trke u Poreču

4 h

0
Демонстранти бјеже од полицијског воденог топа током сукоба на антивладиним демонстрацијама у Тирани, у Албанији, у понедјељак, 19. октобра 2026. године.

Region

U Albaniji zapaljena zgrada opštine, policija upotrijebila silu

4 h

0
Полиција Словеније

Region

U Sloveniji otkrivena ogromna ilegalna tvornica, policija u šoku: "Nisu znali je li dan ili noć"

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

56

Kondić Panić o protestima u Francuskoj: Policija se suočava sa izazovima

19

55

Zbog nereda u Parizu zatvoren Luvr

19

51

Puna podrška klupskog rukovodstva: Saša Ilić ostaje trener Partizana

19

46

Traga se za još 15 osumnjičenih zbog skandiranja antisemitskih parola u Splitu

19

45

Bride obrazi nakon istorijskog poraza Borca u Solunu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima