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Radnik pošte glavom razbio izlog? Sumnja se na jedno

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19.10.2026 17:57

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Ротација на возилу хитне помоћи.
Foto: Pixabay

Prava drama odvijala se danas u pošti kod Željezničke stanice u Sarajevu kada je muškarac glavom razbio stakleni izlog.

Čemu je prethodio ovaj incident, za sada nije poznato, a prema nezvaničnim informacijama, on je navodno pokušao sebi nanijeti tjelesne povrede.

"Nije nam prijavljeno ništa", kratko je rečeno iz Operativnog centra MUP-a KS.

Prema nezvaničnim informacijama Avaza, navodno je riječ o uposleniku BH Pošte.

Incident se dogodio u jutarnjim satima.

Više informacija bit će poznato naknadno.

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Tagovi :

tjelesne povrede

Sarajevo

incident

Crna hronika

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