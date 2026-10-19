Radnik pošte glavom razbio izlog? Sumnja se na jedno

Autor:ATV redakcija
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Prava drama odvijala se danas u pošti kod Željezničke stanice u Sarajevu kada je muškarac glavom razbio stakleni izlog.
Čemu je prethodio ovaj incident, za sada nije poznato, a prema nezvaničnim informacijama, on je navodno pokušao sebi nanijeti tjelesne povrede.
"Nije nam prijavljeno ništa", kratko je rečeno iz Operativnog centra MUP-a KS.
Prema nezvaničnim informacijama Avaza, navodno je riječ o uposleniku BH Pošte.
Incident se dogodio u jutarnjim satima.
Više informacija bit će poznato naknadno.
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