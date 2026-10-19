Radnik pošte glavom razbio izlog? Sumnja se na jedno

Prava drama odvijala se danas u pošti kod Željezničke stanice u Sarajevu kada je muškarac glavom razbio stakleni izlog.

Čemu je prethodio ovaj incident, za sada nije poznato, a prema nezvaničnim informacijama, on je navodno pokušao sebi nanijeti tjelesne povrede.

"Nije nam prijavljeno ništa", kratko je rečeno iz Operativnog centra MUP-a KS.

Prema nezvaničnim informacijama Avaza, navodno je riječ o uposleniku BH Pošte.

Incident se dogodio u jutarnjim satima.

Više informacija bit će poznato naknadno.