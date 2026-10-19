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Ministarka zatražila da kompanije uklone ponude na internetu ukradene predmete

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19.10.2026 19:05

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Француска демонстрације полиција протести
Foto: Anadolu/Hesham Elsherif

Francuski ministar za vještačku inteligenciju i digitalne tehnologije An Le Enanf zatražila je od platformi za prodaju putem interneta da sa stranica uklone "ukradene predmete" nakon protesta i pozvala na razgovore predstavnike kompanija, poput Vinted i Ibej

Francusku je tokom vikenda potreslo najteže nasilje na ulicama u proteklih nekoliko godina. Vlasti su saopštile da je oštećeno više od 3.000 firmi, a na internetu su se od juče pojavile fotografije raznih predmeta ukradenih tokom nemira.

"Ukradeni predmeti tokom vikenda pojavili su se u ponudi na određenim platformama i od njih očekujem da bez oklijevanja uklone ove ponude", navela je Le Enanf na Iksu.

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Ona je pozvala na sastanak predstavnike šest platformi u prisustvu zvaničnika Ministarstva unutrašnjih poslova i pravosuđa.

Prema podacima francuskog Ministarstva trgovine pozvani su predstavnici Vinteda, Amazona, Ibeja, Lebonkoina, Mete, Tiktoka i francuskog Fevada.

Nemiri u Francuskoj uslijedili su nakon višesedmičnih protesta učenika koji zahtjevaju bolje uslove u školama, prenosi AFP.

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Tagovi :

Francuska

Krađa

protesti u Francuskoj

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