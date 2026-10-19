Računi za domaćinstvima ostaju isti: Nema poskupljenja struje

Računi za struju domaćinstvima ostaju isti. Nema poskupljenja, nema ni restrikcija, o eventualnim korekcijama razgovaraće se tek u martu naredne godine.

Glavna je to poruka sa današnjeg sastanka rukovodstva Srpske i energo čelnik na kojem se tražio izlaz iz problema u proizvodnji. Građani će i dalje plaćati najjeftiniju struju u regionu, uprkos svim problemima.

"Za stanovništvo cijena se neće promijeniti do marta, za privredu hoće. Razgovaraćemo sa našim privrednicima šta je to komercijalna i ekonomska cijena za tu električnu energiju. Moramo mijenjati svijest o električnoj energiji. To nije nešto što nalazite na polju, na putu, usput, itd.", istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Termoelektrana Ugljevik mora se vratiti na mrežu u narednih sedam dana. Ugalj će se obezbijediti dodatnom kupovinom. Ovih dana, traži se najbliži i najpovoljniji rudnik. Čelni ljudi Ugljevičkog giganta, ali i matičnog preduzeća na raport će kod premijera na svakih sedam dana.

"RiTE Ugljevik mora početi sa radom u narednih sedam dana, najkasnije deset, zbog tehnološkog procesa, ali to će realno biti sedam do deset dana. Obezbijedićemo ugalj. U okviru dugoročnih mjera, u smislu jednog međudržavnog ugovora, mi ćemo nabaviti kompletnu mehanizaciju kako bi trajno riješili problem funkcionisanja RiTE Ugljevik", kazao je premijer Republike Srpske Savo Minić.

Za hitnu nabavku uglja, između ostalog, zadužena je i Elektroprivreda Srpske. Osim što treba pronaći dobavljača, moraće se urediti i finansijski odnosi između matičnog preduzeća i ugljevičkog giganta. Posao, kažu počinje odmah.

"To znači da ćemo pristupiti promptnom nabavci uglja poštujući sve zakonske procedure i urediti odnos između matičnog preduzeća i RiTE Ugljevik.’’

PETAR ĐOKIĆ, ministar energetike i rudarstva Republike Srpske

,,To pitanje treba da razumiju i svi zaposleni u RiTE Ugljevik, da je Vlada sa svoje strane učinila maksimum od onoga što je ranije zahtijevano", rekao je generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović.

Kupovina uglja ugasiće trenutni požar, ali neće riješiti ono zbog čega je Ugljevik i stao. Uglja ima, ali do njega rudarske mašine ne mogu. Otvaranje kopa „Istok 2" mjesecima koče neriješeni imovinsko-pravni odnosi. Sa postojećeg kopa dnevno se izvuku dvije do tri hiljade tona, a za rad termoelektrane potrebno je oko osam hiljada. Zato se priprema leks specijalis, poseban zakon koji bi ubrzao eksproprijaciju i omogućio da se konačno dođe do novih količina uglja.

"Vlada će nam pomoći rješavanjem zakonskim pitanja kako ćemo brže doći do tih poljoprivrednih i građevinskim parcela kako bi otvorili taj prostor. Svima nam je poznato da bi taj prostor trebao biti riješen minimalno 5 godina unaprijed, nažalost danas smo tu gdje jesmo i moramo pronalaziti rješenja, a ne pričati kako je teško", naveo je direktor RiTE Ugljevik Žarko Novaković.

Ubrzanje eksproprijacije, ne znači da će vlasnici zemljišta ostati kratkih rukava. Cilj je da rudnik dobije prostor za rad, a domaćini dovoljno novca da mogu nastaviti život na drugom mjestu.

"Želimo da ljudi koji su tame nalaze, čija su tamo imanja stotinama godina, da ih ne napravimo siromasima, socijalnim slučajevima. Želimo da to bude realna cijena, koja će omogućiti da oni mogu nesmetano da nastave svoj život", dodao je Dodik.

Elektroprivreda Srpske nije na prodaju. Do privatizacije neće doći, poruka je resornog ministra. Za oporavak energetskog sektora ruku spasa pružiće Vlada, kako dodatni teret ne bi pao na matično preduzeće i RiTE Ugljevik. Prvi ispit je za sedam do deset dana, kada bi Ugljevik trebalo da se vrati na mrežu. Značila bi i koja kap kiše, kako bi i hidropogoni konačno krenuli sa radom.