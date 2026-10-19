Logo

Zbog nereda u Parizu zatvoren Luvr

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
19.10.2026 19:55

Komentari:

0
Музеј Лувр
Foto: Tanjug/AP Photo/Christophe Ena

Luvr, najposjećeniji i jedan od najpoznatijih muzeja na svijetu, zatvoren je danas nakon što su demonstranti blokirali ulaze u muzej tokom protesta u Parizu.

Muzej, u kojem se čuvaju neka od najpoznatijih umetničkih djela na svijetu, među kojima su "Mona Liza" i "Miloska Venera", saopštio je na platformi X da je zatvoren zbog protesta studenata, ne navodeći kada bi ponovo mogao da bude otvoren.

Studenti "Škole Luvr", specijalizovane za visoko obrazovanje iz istorije umjetnosti, arheologije, antropologije i muzeologije, predvodili su danas blokadu u znak podrške nacionalnom protestnom pokretu srednjoškolaca i kako bi osudili, kako su naveli, policijsku represiju, prenijeli su ranije francuski mediji.

policija hrvatska

Region

Traga se za još 15 osumnjičenih zbog skandiranja antisemitskih parola u Splitu

Luvr godišnje posjeti oko devet miliona ljudi, što ga čini ubjedljivo najposjećenijim muzejom na svijetu.

Do zatvaranja muzeja došlo je nakon vikenda obilježenog protestima zbog rasta troškova života i uslova u školama, koji su u više francuskih gradova prerasli u nasilje i pljačke.

(Tanjug)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Francuska

protesti u Francuskoj

Protesti

Luvr

Komentari (0)

Pročitajte više

Председник Владе Србије Ђуро Мацут и министар здравља Златибор Лончар започели су данас обилазак завршних радова на новој згради Завода за ургентну медицину Београд (Хитна помоћ) и нова санитетска возила. Мацут и Лончар су разговарали са запосленима који ће ускоро почети да раде у новој згради Хитне помоћи и обишли су будући Кол центар те службе

Srbija

Radnik poginuo u hladnjači nakon strujnog udara: Stradao pred odlazak u penziju

46 min

0
Мушкарац осумњичен да је силовао старицу (75)

Svijet

Muškarac osumnjičen da je silovao staricu (75)

50 min

0
Особа пуни резервоар свог возила на бензинској пумпи у Бафало Гроуву, Илиноис, у четвртак, 2. априла 2026. године.

Auto-moto

U ovoj državi policija ne prašta prazan rezervoar na auto-putu

56 min

0
Славина, чесма

Gradovi i opštine

Istočno Sarajevo bez kiše i sa sve manje vode: Redukcije se nastavljaju

56 min

0

Više iz rubrike

Мушкарац осумњичен да је силовао старицу (75)

Svijet

Muškarac osumnjičen da je silovao staricu (75)

50 min

0
киша невријеме падавине обилне

Svijet

Dramatičan preokret vremena: Ciklon donosi obilne kiše i snijeg

57 min

0
Француска демонстрације полиција протести

Svijet

Ministarka zatražila da kompanije uklone ponude na internetu ukradene predmete

1 h

0
Школске клупе у учионици.

Svijet

Učenik sedmog razreda nožem ranio nastavnicu i drugog učenika

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

13

Vlasti u Francuskoj uvele policijski čas

20

13

Umrla bivša djevojka Džastina Bibera

19

56

Kondić Panić o protestima u Francuskoj: Policija se suočava sa izazovima

19

55

Zbog nereda u Parizu zatvoren Luvr

19

51

Puna podrška klupskog rukovodstva: Saša Ilić ostaje trener Partizana

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima