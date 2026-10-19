Zbog nereda u Parizu zatvoren Luvr

Luvr, najposjećeniji i jedan od najpoznatijih muzeja na svijetu, zatvoren je danas nakon što su demonstranti blokirali ulaze u muzej tokom protesta u Parizu.

Muzej, u kojem se čuvaju neka od najpoznatijih umetničkih djela na svijetu, među kojima su "Mona Liza" i "Miloska Venera", saopštio je na platformi X da je zatvoren zbog protesta studenata, ne navodeći kada bi ponovo mogao da bude otvoren.

Studenti "Škole Luvr", specijalizovane za visoko obrazovanje iz istorije umjetnosti, arheologije, antropologije i muzeologije, predvodili su danas blokadu u znak podrške nacionalnom protestnom pokretu srednjoškolaca i kako bi osudili, kako su naveli, policijsku represiju, prenijeli su ranije francuski mediji.

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Luvr godišnje posjeti oko devet miliona ljudi, što ga čini ubjedljivo najposjećenijim muzejom na svijetu.

Do zatvaranja muzeja došlo je nakon vikenda obilježenog protestima zbog rasta troškova života i uslova u školama, koji su u više francuskih gradova prerasli u nasilje i pljačke.

(Tanjug)