Dramatičan preokret vremena: Ciklon donosi obilne kiše i snijeg

Nakon perioda izražene suše, dijelove Evrope očekuje promjena vremenskih prilika. Ciklon iz Italije mogao bi sredinom sedmice donijeti obilne padavine u Austriju, a u pojedinim područjima Alpa lokalno bi moglo pasti i do 150 litara kiše po kvadratnom metru. U višim planinskim predjelima moguć je i snijeg.

Prema prognozi meteorološkog portala „Tauernwetter.at“, najviše padavina očekuje se u srijedu, 21. oktobra, i četvrtak, 22. oktobra. Iako se trenutno ne očekuju velike poplave, lokalne bujice i odroni ne mogu se u potpunosti isključiti.

Čak 190 meteoroloških proračuna najavljuje kišu

Sve je izvjesnije da će jug Austrije sredinom sedmice zahvatiti padavine. Pet različitih meteoroloških modela, kroz ukupno 190 proračuna, ukazuje na mogućnost kiše u periodu od srijede u podne do četvrtka ujutru.

Prema analizi portala „Tauernwetter.at“, nijedan od tih proračuna ne predviđa suvo vrijeme za područja Istočnog Tirola i Gornje Koruške.

Uzrok promjene nalazi se iznad Sredozemnog mora. Područje visokog vazdušnog pritiska, koje je Austriji od kraja septembra donosilo uglavnom suvo vrijeme, postepeno slabi.

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Istovremeno, hladniji vazduh sa sjevera prodire prema Sredozemlju, što bi moglo dovesti do formiranja ciklona iznad sjeverne Italije ili Đenovskog zaliva.

Ovaj takozvani italijanski ciklon mogao bi donijeti vlažan vazduh sa juga prema Alpima. Najviše padavina očekuje se u područjima Karnijskih Alpa, Karavanki i glavnog alpskog grebena.

U ovim područjima očekuju se najobilnije padavine

Prema trenutnim prognozama, najveće količine kiše očekuju se u Istočnom Tirolu i Gornjoj Koruškoj.

Za Linc i Delah u dolini Drave evropski meteorološki ansambl predviđa u prosjeku između 70 i 80 litara kiše po kvadratnom metru.

Švajcarski model ICON-CH2-EPS predviđa između 60 i 115 litara, dok model vještačke inteligencije AIFS procjenjuje da bi moglo pasti između 45 i 55 litara kiše po kvadratnom metru.

Američki ansambl predviđa između 40 i 70 litara, dok njemački model daje znatno umjereniju prognozu, sa količinama od 30 do 45 litara.

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Pojedini proračuni evropskog i švajcarskog modela za područje Karnijskih Alpa ukazuju na mogućnost da padne čak između 100 i 150 litara kiše po kvadratnom metru.

Ipak, velike razlike između modela pokazuju da količina padavina još nije pouzdano utvrđena. Čak i manje pomjeranje ciklona moglo bi značajno uticati na to gdje će kiša biti najintenzivnija.

Kiša stiže u srijedu oko podneva

Prema trenutnim prognozama, padavine bi trebalo da počnu u srijedu oko podneva.

Tokom popodneva i večeri kiša bi mogla da pojača, naročito na jugozapadu Austrije.

U noći između srijede i četvrtka, kao i tokom četvrtka prije podne, padavine bi trebalo postepeno da slabe, najprije na zapadu zemlje.

U Klagenfurtu se očekuju znatno manje količine kiše nego u područjima u kojima se vlažan vazduh zadržava uz planinske masive. Prosječne vrijednosti meteoroloških modela za ovaj grad kreću se između 15 i 35 litara po kvadratnom metru.

Kiša je moguća i na sjeveroistoku Austrije, ali u znatno manjim količinama.

Za Beč američki meteorološki ansambl do kraja sedmice predviđa u prosjeku oko 10 litara kiše po kvadratnom metru.

To znači da suša na istoku Austrije ne bi bila ni približno u potpunosti nadoknađena.

Oktobar gotovo bez padavina

Koliko su Austriji potrebne padavine pokazuju podaci o količini kiše od početka mjeseca.

Na meteorološkoj stanici Beč Hoe Varte do zaključno sa 17. oktobrom izmjereno je svega 0,7 litara kiše po kvadratnom metru.

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To znači da je za 17 dana palo tek oko jedan odsto uobičajene količine padavina za cijeli oktobar.

U Lincu je do tada zabilježeno svega 2,9 litara, odnosno oko tri odsto prosječne oktobarske količine padavina.

I Ajzenštat je tokom prve polovine mjeseca bio pogođen izraženom sušom.

Situacija je posebno ozbiljna na sjeveru i istoku zemlje. Na pojedinim meteorološkim stanicama od početka godine palo je manje od polovine uobičajene količine padavina.

Jedino je na krajnjem zapadu Austrije tokom oktobra već bilo obilnijih kiša.

Zahlađenje donosi mogućnost snijega u višim predjelima

Pored kiše, sredinom sedmice očekuje se i osjetnije zahlađenje.

U srijedu bi padavine u početku uglavnom trebalo da budu u obliku kiše, čak i na većim nadmorskim visinama.

Na visini od oko 1.500 metara očekuju se temperature između sedam i devet stepeni Celzijusa.

Međutim, tokom noći između srijede i četvrtka u Austriju bi trebalo da prodre hladniji vazduh.

Zbog toga bi se granica sniježnih padavina na jugozapadu mogla spustiti do srednjih planinskih predjela, pa čak i do pojedinih viših dolina.

Pred kraj padavina u tim oblastima mogući su susnježica i snijeg.

Još nije poznato da li će zahlađenje biti dovoljno snažno da donese prve izraženije zimske uslove.

Presudno će biti vrijeme dolaska hladnog vazduha i trajanje padavina nakon zahlađenja.

U nižim područjima, poput Delaha u dolini Drave, koji se nalazi na oko 610 metara nadmorske visine, i dalje se očekuje kiša.

Prijete li poplave i klizišta?

Uprkos mogućim obilnim padavinama, aktuelni meteorološki proračuni za sada ne ukazuju na veliki rizik od značajnijeg porasta vodostaja i poplava.

Takođe, trenutno nema naznaka da bi moglo doći do većih bujičnih tokova blata i kamenja.

Ipak, lokalne bujice i odroni izazvani italijanskim ciklonom ne mogu se u potpunosti isključiti sve do neposredno pred dolazak padavina.

Dalji razvoj situacije u velikoj mjeri zavisiće od toga gdje će se ciklon zaista formirati i koliko će kiše pasti u kratkom vremenskom periodu.

Da li konačno dolazi kraj suši?

Još se ne može pouzdano reći da li će italijanski ciklon označiti početak trajnije promjene vremenskih prilika.

Pojedini meteorološki proračuni ukazuju na povećanu vjerovatnoću padavina i tokom posljednjih sedam do osam dana oktobra.

Prema tim prognozama, između 25. i 30. oktobra iznad Sredozemnog mora mogao bi da se formira još jedan ciklon.

Međutim, za konkretniju prognozu još je prerano.

Za sada je izvjesno da rastu izgledi da će jug Austrije sredinom sedmice konačno dobiti obilnije padavine nakon izuzetno sušnog oktobra, prenosi Hojte.