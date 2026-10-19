Luksuzni zamak već 559 godina prati jeziva legenda: Noću čuju njen plač

Zamak okružen velikim parkom, nedaleko od obale italijanskog jezera Mađore, krije ne samo raskošne odaje i atmosferu kao iz bajke već i legendu o nesrećnoj plemkinji Barbari Viskonti, koja, prema predanju, ni poslije 559 godina nije prestala da čeka svoju ljubav.

Posjetioci tvrde da se noću “čuje njen plač”, a neki kažu da su vidjeli “siluetu na prozoru kule”, prenosi Heute.

Surova kazna za ćerku

Riječ je o zamku Kastelo dal Poco, a sve je počelo davne 1467. godine, kada se Barbara Viskonti zaljubila u kapetana Matea de Grandisa, koji je boravio u porodičnom zdanju njenog oca.

Ova ljubav, međutim, nije imala srećan početak. Barbara je već bila obećana drugom muškarcu, a kada je otac saznao za tajnu romansu, navodno je odlučio da je surovo kazni. Prema predanju, naredio je da ćerku zatvore u najvišu kulu.

Mateo je protjeran i zabranjeno mu je da se vrati.

Zatvorena iza hladnih kamenih zidova, Barbara je očajnički čekala svog voljenog. Dan za danom gledala je kroz prozor kule, nadajući se da će se Mateo pojaviti i odvesti je iz zatočeništva. Ali, on se nije vraćao.

Nije dočekala svoju ljubav

Legenda kaže da je mlada plemkinja, slomljena tugom, na kraju odbila da jede i pije. Umrla je sama, zatočena u kuli, ne dočekavši čovjeka kojeg je voljela.

Prema predanju, Barbarina priča nije se završila njenom smrću.

Tokom prethodnih godina, pojedini posetioci navodno su noću “čuli plač mlade žene” koji odjekuje zamkom. Drugi su tvrdili da su na prozoru kule “primetili nejasnu žensku siluetu”, kao da neko i dalje čeka povratak izgubljene ljubavi.

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Da li je riječ o “duhu nesrećne “Barbare ili o pričama koje su vremenom postale dio identiteta zamka, ostaje na posjetiocima da procijene. Za samu legendu, međutim, protok vijekova nije značio i kraj.

Uprava zamka ne krije ovu neobičnu priču. Naprotiv, u južnoj kuli nalazi se hotelska soba pod nazivom Kvin Superior Barbara, do koje se stiže spiralnim stepeništem.

Imanje je već šest generacija u vlasništvu porodice Dal Poko, koja čuva njegov karakter, ali i predanje koje mu daje posebnu atmosferu.

Ovo zdanje je posebno upečatljivo tokom jeseni, kada se magla spušta preko brežuljaka oko jezera Mađore, a stare kule izranjaju iz izmaglice.

U takvom ambijentu lako je zamisliti usamljenu siluetu na prozoru i plemkinju koja, prema legendi, ni poslije više od pet vijekova nije odustala od čekanja svoje ljubavi.