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Zašto su navlake za jorgane u doba Jugoslavije imale "rupu": Postoji praktičan razlog

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17.10.2026 11:35

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Зашто су навлаке за јоргане у доба Југославије имале "рупу": Постоји практичан разлог
Foto: Reddit

Ko je odrastao koristeći teške vunene ili perjane jorgane, sigurno pamti navlake s otvorom u obliku romba na sredini, kakve su decenijama bile uobičajene u domaćinstvima širom bivše Jugoslavije. Taj detalj nije bio ukras nego rješenje za sasvim konkretan problem.

Današnja posteljina uglavnom se zatvara dugmadima ili patentnim zatvaračem na jednoj strani, što je dovoljno za lagane jorgane. S teškim jorganima bilo je drugačije: da bi se uvukli kroz otvor na kraju, trebalo je dugo vući, okretati navlaku i ispravljati uglove.

Romb na sredini taj je posao znatno skraćivao. Jorgan se ubacivao kroz otvor, a zatim se rukama razvlačio prema uglovima pa je krevet bio namješten za kratko vrijeme.

Upravo je praktičnost bila glavni razlog zašto su se navlake toliko dugo šile na ovaj način. Tu je bila i računica: bez patentnih zatvarača, dugmadi i drugih dodataka izrada je bila jednostavnija i jeftinija.

Takve navlake lakše su se skidale, prale i sušile, što je mnogo značilo u vremenu kada održavanje posteljine nije bilo ni približno jednostavno kao danas.

Savremene navlake gotovo su ih potpuno potisnule, ali mnogima su ostale dio sjećanja na d‌jetinjstvo. Ponegd‌je se još mogu naći u starim ormarima ili na tavanima, a mlađim generacijama taj neobični otvor često d‌jeluje kao zagonetka.

(Kliks)

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Tagovi :

jorgan

bivša Jugoslavija

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