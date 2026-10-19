Muškarac osumnjičen da je silovao staricu (75)

Autor:ATV redakcija
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Policija je podnijela krivičnu prijavu protiv muškarca (73) iz Krive Palanke zbog sumnje da je silovao 75-godišnju ženu u obližnjem selu, piše Sloboden pečat.
Kako je saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Sjeverne Makedonije, protiv osumnjičenog D. T. prijavu je podnijela policijska jedinica za kriminalističke poslove u Krivoj Palanci, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo "polni napad i silovanje".
Prema navodima policije, incident se dogodio 6. oktobra 2026. godine, kada je osumnjičeni, u selu na području Krive Palanke, izvršio obljubu nad 75-godišnjom mještankom, prenosi Telegrfs.rs.
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