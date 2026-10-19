Logo

Muškarac osumnjičen da je silovao staricu (75)

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
19.10.2026 19:24

Komentari:

0
Мушкарац осумњичен да је силовао старицу (75)
Foto: Printskrin/Jutjub

Policija je podnijela krivičnu prijavu protiv muškarca (73) iz Krive Palanke zbog sumnje da je silovao 75-godišnju ženu u obližnjem selu, piše Sloboden pečat.

Kako je saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Sjeverne Makedonije, protiv osumnjičenog D. T. prijavu je podnijela policijska jedinica za kriminalističke poslove u Krivoj Palanci, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo "polni napad i silovanje".

Prema navodima policije, incident se dogodio 6. oktobra 2026. godine, kada je osumnjičeni, u selu na području Krive Palanke, izvršio obljubu nad 75-godišnjom mještankom, prenosi Telegrfs.rs.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Silovanje

Sjeverna Makedonija

Krivična prijava

seksualno zlostavljanje

Crna hronika svijet

Komentari (0)

Više iz rubrike

киша невријеме падавине обилне

Svijet

Dramatičan preokret vremena: Ciklon donosi obilne kiše i snijeg

57 min

0
Француска демонстрације полиција протести

Svijet

Ministarka zatražila da kompanije uklone ponude na internetu ukradene predmete

1 h

0
Школске клупе у учионици.

Svijet

Učenik sedmog razreda nožem ranio nastavnicu i drugog učenika

2 h

0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров говори током конференције за новинаре након разговора са саудијским министром спољних послова, принцом Фајсалом бин Фарханом ел Саудом, у вили Зинаиде Морозове у Москви, у уторак, 8. септембра 2026. године.

Svijet

Lavrov: Moskva spremna da pomogne u rješavanju iranskog rata

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

13

Vlasti u Francuskoj uvele policijski čas

20

13

Umrla bivša djevojka Džastina Bibera

19

56

Kondić Panić o protestima u Francuskoj: Policija se suočava sa izazovima

19

55

Zbog nereda u Parizu zatvoren Luvr

19

51

Puna podrška klupskog rukovodstva: Saša Ilić ostaje trener Partizana

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima