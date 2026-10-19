Đokić za ATV: Elektroprivreda nije u kolapsu, ali ima ozbiljnih problema

Elektroprivreda Republike Srpske nije u kolapsu, ali se suočava sa brojnim teškoćama koje otežavaju njeno poslovanje, rekao je za ATV ministar energetike i rudarstva Petar Đokić.

Odgovarajući na pitanje da li se Elektroprivreda nalazi pred kolapsom, Đokić je poručio da je situacija složena, ali da se problemi rješavaju.

"Nije u kolapsu, ima teškoća. Kao i ranije, u svim fazama kada su se javljali problemi, rješavamo ih. Sprečavamo da dođe do kolapsa“, rekao je Đokić.

On je naglasio da su na trenutno stanje uticali brojni faktori, a posebno nepovoljne klimatske prilike i dugotrajni sušni periodi.

Nedostatak padavina, kako je objasnio, dovodi do smanjenog dotoka vode u rijeke i akumulacije, zbog čega hidroelektrane imaju znatno manju proizvodnju ili uopšte ne proizvode električnu energiju.

Problem postaje još izraženiji kada u istom periodu dođe do remonta ili zastoja u radu termoelektrana.

"Najvidljiviji problem je nedostatak dovoljnih količina energije za potrebe našeg domaćeg konzuma. Tada smo prisiljeni da je nabavljamo“, istakao je ministar.

Đokić je upozorio i na nepovoljne cijene električne energije na tržištu, koje dodatno opterećuju poslovanje Elektroprivrede.

Prema njegovim riječima, električna energija građanima se isporučuje po cijeni od 40 evra po megavat-satu, a privredi po 75 evra, dok se u pojedinim danima, kada je nabavka neophodna, plaća i po 300 evra za megavat-sat.

Ministar je ukazao i na visoke troškove poslovanja, ali i na to da Elektroprivreda godinama ima ulogu socijalnog balansera, obezbjeđujući stanovništvu električnu energiju po niskim cijenama.

"U svemu tome moramo biti spremni da nađemo razumna rješenja i da imamo razumno postupanje koje neće ugroziti ni građane ni privredu, ali će sistem elektroprivrede zaštititi. Ona nije neiscrpan rezervoar iz kojeg stalno možete uzimati“, poručio je Đokić za ATV.