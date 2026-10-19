Đokić za ATV: Elektroprivreda nije u kolapsu, ali ima ozbiljnih problema

Autor:ATV redakcija
Komentari:2
Elektroprivreda Republike Srpske nije u kolapsu, ali se suočava sa brojnim teškoćama koje otežavaju njeno poslovanje, rekao je za ATV ministar energetike i rudarstva Petar Đokić.
Odgovarajući na pitanje da li se Elektroprivreda nalazi pred kolapsom, Đokić je poručio da je situacija složena, ali da se problemi rješavaju.
"Nije u kolapsu, ima teškoća. Kao i ranije, u svim fazama kada su se javljali problemi, rješavamo ih. Sprečavamo da dođe do kolapsa“, rekao je Đokić.
On je naglasio da su na trenutno stanje uticali brojni faktori, a posebno nepovoljne klimatske prilike i dugotrajni sušni periodi.
Nedostatak padavina, kako je objasnio, dovodi do smanjenog dotoka vode u rijeke i akumulacije, zbog čega hidroelektrane imaju znatno manju proizvodnju ili uopšte ne proizvode električnu energiju.
Problem postaje još izraženiji kada u istom periodu dođe do remonta ili zastoja u radu termoelektrana.
"Najvidljiviji problem je nedostatak dovoljnih količina energije za potrebe našeg domaćeg konzuma. Tada smo prisiljeni da je nabavljamo“, istakao je ministar.
Đokić je upozorio i na nepovoljne cijene električne energije na tržištu, koje dodatno opterećuju poslovanje Elektroprivrede.
Prema njegovim riječima, električna energija građanima se isporučuje po cijeni od 40 evra po megavat-satu, a privredi po 75 evra, dok se u pojedinim danima, kada je nabavka neophodna, plaća i po 300 evra za megavat-sat.
Ministar je ukazao i na visoke troškove poslovanja, ali i na to da Elektroprivreda godinama ima ulogu socijalnog balansera, obezbjeđujući stanovništvu električnu energiju po niskim cijenama.
"U svemu tome moramo biti spremni da nađemo razumna rješenja i da imamo razumno postupanje koje neće ugroziti ni građane ni privredu, ali će sistem elektroprivrede zaštititi. Ona nije neiscrpan rezervoar iz kojeg stalno možete uzimati“, poručio je Đokić za ATV.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
3 h3
Republika Srpska
6 h11
Republika Srpska
8 h0
Republika Srpska
8 h2
Najnovije
Najčitanije
23
00
22
49
22
32
22
24
22
18
Trenutno na programu