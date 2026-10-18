Nedeljni astro vodič: Blizanci - nerazumijevanje s kolegama, Djevice - sve informacije koje vam dolaze provjerite

OVAN

Hrana

Ovih dana vam prijaju sve đakonije od mesa i mesnihprerađevina. Nemojte zaboraviti i na druge grupe namirnica, naročito na povrće koje u poslednje vreme izbegavate. Takođe – mleko i mlečni proizvodi.

Ljubav i posao

Velike oscilacije u emotivnim partnerstvima, odlazak iz krajnosti u krajnost. Pa u jednom trenutku možete imati pozitivna i divna dešavanja sa voljenom osobom....a u sledećem trenutku voditi rat. Možete se čas strasno i glasno voleti, a onda upasti u fazu posesivnosti i ljubomore. Ni komunikacija vam neće biti ujednačena – onda kada treba otvoreno razgovarati, bićete skloni da izbegavate priču ili da se povlačite u ćutanje, da bi već u sledećem trenutku otvorili odjednom sto i jednu temu.

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Kada smo u ovako uzburkanom periodu, imperativ za održanje stabilnosti veze jeste razumevanje i posvećenost. Slobodnima će se dopadati oni koji ih pale kao bure baruta i uključuju im sve lampice. Prošlost zaobiđite, od nje vajde nema. Što se posla tiče, dosta ometajućih faktora u vašem radnom okruženju što vas hoće jednim delom usporavati. A moguće je i da ćete neke situacije završiti tek iz više pokušaja.

Zdravlje

Infekcije, meteoropatske tegobe. Osetljiv respiratorni sistem.

BIK

Hrana

Ishranu obogatite mesom – najbolje pilećim ili ćurećim. Povrćekonzumirajte ili sirovo, kroz salate, ili kuvano na pari. Potrebnovam je više vitamina, zarad boljeg imuniteta.

Ljubav i posao

U partnerskom polju Merkur kreće unazad (planeta koja između ostalog vlada i vašim ljubavnim životom), pa slobodni Bikovi ulaze u fazu podsećanja na prošlost. Bilo da su to podsećanja kroz kontakte sa bivšima (vi gledajte šta ćete sa njima, ali moja preporuka bi bila da ne čačkate po onome što je bilo i prošlo jer teško da će tu biti „hepi enda“), bilo kroz nove ljubavne zanimacije ali one koje vas po nečemu podsećaju na prošlost (ni tu nema vajde, batalite). U stvari, vama bi sada najbolje bilo da se zabavljate ili učite ili radite a da ljubav ostavite za neka bolja vremena. No, oni koji su zauzeti ne mogu baš tek tako lako da „batale“ dešavanja sa emotivnim partnerom – pa ćete vi ove sedmice proći kroz sve nijanse raspoloženja – red sunca red oblaka otprilike. Poslovno, povremeno pomislite da ljudi sa kojima radite i sarađujete baš i nisu u vinklu. I verovatno ste apsolutno u pravu. Borite se sa budalama, šta ćete drugo.

Zdravlje

Mlađi Bikovi su uglavnom dobro. Stariji – boli mozak, bole živci.

BLIZANCI

Hrana

Dobar apetit, raznolika ishrana – a neki od vas se mogu odlučitii na malo eksperimentisanja sa ukusima, začinima, receptima. Stariji Blizanci neka više povedu računa o načinu ishrane, neštovam ne prija.

Ljubav i posao

Usporavanje, pa stacionarnost vašeg vladara Merkura u polju koje se vezuje za obaveze, poslovnu svakodnevicu i odnos sa kolegama – ukazuje da ćete skoro od samog početka nedelje ući u jednu istovremeno napornu i haotičnu poslovnu fazu.

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Ili puno obaveza a malo vremena da se one završe, ili ispravljanje grešaka i propusta iz proteklih sedmica, ili odlaganje baš onih stavki koje su vam najbitnije da završite, a na sve to – komunikacija sa saradnicima će često bagovati i biće pojačano nerazumevanje. Pripremite živce, udahnite duboko – i bacite se na posao. Emotivno – postoji neki vid raskoraka između voljene osobe i vas. I dalje nam je aktuelan manjak zajedničkog vremena ili promene u dogovorima i planovima – ništa dramatično, ali dovoljno da vam s vremena na vreme donosi lošije raspoloženje. Slobodni – imaćete i zabavnih i ljubavnih zanimacija koliko vam duša ište. One ljubavne birajte pametno.

Zdravlje

Nešto slabiji imunitet ili energetski pad – pa ćete biti osetljiviji na viruse, bakterije.

RAK

Hrana

Supe, čorbe sa puno povrća I mesa izuzetno će vam prijati uovim danima. Ne samo da ćete njima poboljšati imunitet, već ćeI vašem organizmu dati dovoljno snage I energije.

Ljubav i posao

Kroz vaše polje ljubavi i zabave sada prolaze retrogradna Venera i retrogradni Merkur, kao i Sunce – slobodnima ovo može da donese više udvarača – i onih novih, ali i onih „ponavljača“ koji bi baš sada da vam nešto kažu ili da vas vide i koji pokušavaju da vas podsete na ono što je bilo. Ukoliko ovi „stari“ imaju da vam kažu nešto novo (i istinski stanu iza toga) – onda možda i vredi dati neku šansicu (ali oprezno), ali ako su i dalje u fazonu tandaranja istih priča (na koje ste, realno gledano pali više puta) – šta će vam to u životu? Zauzetima bi bilo vreme da se možda vrate na teme koje nisu u potpunosti rešili ili planove sa voljenom osobom koji su ostali na čekanju. Komunikacija sa partnerom može biti povremeno zahtevnija – ali se sada može rešiti, ispraviti ili pokrenuti mnogo toga dobrog. Poslovno, bez žurbe u ovoj sedmici jer će vam biti potrebna sva vaša koncentracija i fokusiranost. Mnogo obaveza.

Zdravlje

Previše stresa na dnevnom nivou. Izraženije glavobolje ili meteoropatske tegobe.

LAV

Hrana

Dobra je ovo sedmica da se napravi neki zaokret u ishrani – da se otpočne sa dijetom ili sa novim režimom (ili da se vrati na stari režim ishrane koji vam je prijao). Više hrane „na kašiku“!

Ljubav i posao

I emotivni i porodični život i dešavanja u njima donosiće i one najlepše, ali i one najkompleksnije i najizazovnije trenutke. Vrlo lako može da se desi da će manje ili veće drame i tenzije kretati baš od vas – jer ćete vi biti naelektrisani i tu tenziju prebacivati na druge, istovremeno ih optužujući da vam stalno „serviraju“ neprijatne i neugodne situacije. Još ako se dogodi da imate neka intenzivnija dešavanja u domu, sa članovima porodice ili pak kvarove – e onda će tih razloga za nerviranje i za vaše „soljenje pameti“ svima biti na kvadrat više. U partnerskim odnosima potrebno je manje priče (jer, ionako ćete se vrteti u krug i ne rešavati istinski ni jednu ozbiljnu temu) a mnogo više strasti i radovanja. Slobodni će čas u ljubavi hteti napred i nešto novo, čas će hteti u prošlost. U prevodu – ni vi sami ne znate šta želite. Poslovno, otežanja postoje na svakom koraku. Sve što budete radili, ići će na mišiće i sporo za vaš ukus.

Zdravlje

Čas ste odlično, čas roviti. Čas sijate, a čas ste mutni.

DJEVICA

Hrana

Vaša ishrana treba da bude raznovrsna u ovom periodu, sanaglaskom na povrću I biljnim vlaknima. Takođe, izuzetno ćevam prijati svi mlečni proizvodi – naročito tvrdi, stari sirevi Ikiselo mleko.

Ljubav i posao

Merkur, planeta koja vlada vašim znakom je prvo u izuzetno usporenoj fazi, da bi za vikend krenuo retrogradnim hodom u polju koje se vezuje za komunikaciju, misli, saobraćaj, dokumentaciju, informacije. Iz tog razloga, kada pričamo o poslu – biće prilično izazovno organizovati se ovih dana – ili ćete vi čekati druge ili će drugi čekati vas. Takođe, sve informacije koje vam dolaze proverite i ne reagujte odmah na njih, jer je pitanje da li su istinite ili da li ste ih na pravi način razumeli. Dogovori će se usporiti, što je i dobro jer sada se ne treba zaletati u obavezivanju. Problemi sa tehnikom, bagovi u komunikaciji i pregršt sitnih nervirajućih stavki se podrazumevaju. Ta ista komunikacija može donekle da pravi problem ili nesporazume i u emotivnim relacijama. Zato budite spori na jeziku i sa optužbama na račun voljene osobe. Slobodni – „čačkanje“ sa suprotnim polom, flertovanje. Samo da nije prošlost.

Zdravlje

Osetljiv respiratorni sistem, a moguće su i povrede. Više opreza u saobraćaju.

VAGA

Hrana

Uživati u hrani je jedno, a zdravo se hraniti potpuno drugo. Viste trenutno u ovom prvom modelu ponašanja – vaša ishrana nijeadekvatna i trebalo bi nešto menjati. Isto tako – i kretati se više.

Ljubav i posao

Slobodnima će prijati da budu viđeni, u pokretu i kontaktu sa osobama koje imaju sličnu energiju vašoj. Period pred vama je dobar za druženja, za susrete, za priču sa onima sa kojima imate mnoštvo zajedničkih tema, koji vam donose dobro raspoloženje i osmehe. Potencijalne ljubavi, nove ili stare sada mirišu najviše na strast – a tamo gde je od samog početka toliko vatreno – čovek može i da se opeče. Zauzetima će čas biti „udobno“ i zanimljivo u vezi, a čas se neće osećati baš najbolje – nešto će ih žuljati, zamagljivati im osmehe, donositi nedoumice ili razmišljanja.

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Lako ćete i brzo odreagovati i na ono što je sitnica, lako možete upadati u sumnjičave faze, lako će vam zasmetati neki partnerovi postupci ili reči. Poslovno – poprilično će vas nervirati sve što se vezuje i za finansijske prilive i za troškove. Pare mogu kasniti ili će odlaziti previše brzo. Ostalo će ići standardno – red normale, red nerviranja. Kao i do sada.

Zdravlje

Valjalo bi više obratiti pažnju na ishranu. Starijim Vagama moguće hormonske oscilacije.

ŠKORPIJA

Hrana

Cvekla, spanać, zelena salata, karfiol, ali I crveno meso I riba – trenutno su vam potrebni da bi poboljšali krvnu sliku I imunitet. Ono što biste trebali da izbegavate jeste prevelika količinašećera I začina.

Ljubav i posao

Retrogradna Venera je kod vas, za koji dan svraća i Sunce, dok istovremeno Merkur (koji vam je takođe u gostima) kreće unazad. Mnogo prošlosti plus pojačana svest o sebi (a pojačan i ego) – pa će sa vama biti prilično teško izaći na kraj ovih dana. U emotivnim relacijama ćete biti skloni da ne čujete partnera već da vrtite svoju priču ( u prevodu – biće nemoguće dogovoriti se sa vama a i vama će biti teško da se dogovorite sami sa sobom, kamoli sa nekim drugim), bićete skloni da izvlačitestvari iz praistorije i da njima zabavljate i svoj mozak i živce voljene osobe, kao da ćete stalno tražiti neku dlaku u jajetu da biste mogli da pridikujete i pametujete. Sve ovo može i u poslu da se pokaže kroz nerealne želje, izuzetno pojačanu ambiciju, kroz nezgodnu komunikaciju sa saradnicima, ali i kroz vašu sklonost da kontrirate svima, pa i nadređenima. Slobodni – neosporno je da ste sada izuzetno privlačni suprotnom polu.

Zdravlje

Povrede, infekcije, moguć je i pad imuniteta.

STRIJELAC

Hrana

Postoji potreba za jačanjem imunog sistema, pa bi bilo dobro dasvoju ishranu obogatite svežim voćem, naročito limunom, kivijem, pomorandžama, ali I povrćem I to cveklom, sargarepom, karfiolom.

Ljubav i posao

Spolja sjaj, a iznutra.....pa, ne možemo baš da kažemo „očaj“, jer ne bi bilo realno – ali vam i glavu i dušu i misli more neke stavke – možda situacije oko posla i finansija, možda nešto vezano za partnerski odnos u kojem ste, možda usamljenost ili prošle ljubavi ukoliko ste solo. Šta god bilo od navedenog ili nešto što samo vi znate – te će vam stavke povremeno kvariti ugođaj, donositi zamišljenost ili to da stalno vrtite jedne te iste slike u glavi. Kada pričamo o ljubavi – ovo je period kada i slobodni i zauzeti mogu pokleknuti pod iskušenjem i upustiti se u tajni flert, vezu. Ukoliko ste zauzeti i nemate nemeru (ili priliku) da švrljate – odnos sa voljenom osobom će imati oscilacije – što ste aktivniji to ćete se osećati bolje, a u mirnijim ili statičnijim fazama – mogu se probuditi strahovi ili sumnje. Poslovno, iako se sve odvija skoro pa regularno i normalno – vi imate dileme, možda razmišljate i o promeni posla. I brinete zbog troškova.

Zdravlje

Problemi sa spavanjem, mentalna opterećenost.

JARAC

Hrana

Pokušajte da vam obroci budu raznovrsniji, a najviše se usmeritena ribu, povrće, voće, žitarice. Probajte da malo smanjite mesneprerađevine. Takođe, potrebno je da unosite više vitamina C.

Ljubav i posao

Komunikacija sa saradnicima će biti zahtevnija, sporija – trebaće više vremena da se razumete i dogovorite – ali ćete sve ono što započnete i završiti i to prilično uspešno. Iskustvo i mudrost će biti na vašoj strani. U ovoj sedmici su mogući zastoji – administrativne ili tehničke prirode. Nešto ćete uspeti da rešite odmah, nešto će morati da sačeka sledeću sedmicu. Sve što se vezuje za dom ili za članove porodice (ili pak privatni posao) biće jako u fokusu u ovoj sedmici, a dodatno intenziviranje očekujemo u danima vikenda.

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Što se ljubavi tiče – dogovori ili planovi sa voljenom osobom mogu usporiti ili će biti potrebno da nešto menjate, da biste se prilagodili novonastalim situacijama. Dobra komunikacija sa partnerom je prisutna, pa će uz razumevanje sve ići lakše. Slobodni mogu imati neočekivan susret ili kontakt sa osobom iz prošlosti. Moguća su i nova dopadanja, preko društvenog kruga ili izlazaka.

Zdravlje

Solidna zdravstvena situacija mlađima. Stariji – malo imunitet, malo hronične boljke.

VODOLIJA

Hrana

Vodite računa da ne pokvarite stomak, mogući su i problemi sa probavom. Potrebno vam je više namirnica biljnog porekla, a mogli biste da izbegavate mleko, mlečne proizvode i « jaču » hranu.

Ljubav i posao

Planete su se nagurale u poslovni sektor – otvaraće se nove obaveze, dok će istovremeno stare zahtevati neki vid korekcije ili ponavljanja. Odluke ili zaključci koje ste u proteklom periodu doneli sada mogu ući u fazu preispitivanja, jer su se okolnosti promenile. Isto važi i za informacije – i one koje ste već dobili i one koje vam dolaze sada – ne treba brzinski reagovati na njih, bile one pozitivne ili ne – već sačekati potvrdu. Komunikacija i sa saradnicima i sa nadređenima će biti teška, zahtevna, povremeno na granici rasprave. Treba biti mudar i ne dozvoliti da budemo isprovocirani. U ljubavi, zauzeti nikako da uhvate stabilan pravac. U periodu ste kada imate red ljubavi, strasti i dobrog raspoloženja....pa red tvrdoglavosti i međusobnog nerviranja. Varnice su dobrodošle u spavaćoj sobi, u komunikaciji baš i ne. Slobodni – uživanje sa prijateljima, a ljubav ako dođe - dobrodošla je (teško da će doći al hajd da ne mračimo).

Zdravlje

Prilično solidno, možda pred kraj nedelje više umora ili intenzivnije glavobolje.

RIBE

Hrana

Potrebno vam je više biljne hrane, mesa, ribe, jaja, mlečnihproizvoda, naročito tvrdih sireva. Izbegavajte grickalice I slatkiše, ali I jake začine. Ako biste na dijetu – vikend je priličnodobar za početak iste.

Ljubav i posao

Možda emotivni partner i vi nemate onoliko koliko biste želeli vremena jedno za drugo – ali imate i dobre planove i solidne dogovore, pa se nekako snalazite. Svaki trenutak slobodnog vremena ćete usmeravati u odnos sa voljenom osobom, uživati u samo vašim trenucima.

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Izbegavajte teme na kojima ste se i ranije saplitali, ali zato sada jeste trenutak da na dnevni red ponovo dođu pitanja i planovi koji se vezuju ili za zajedničku budućnost ili za neke druge stavke koje su važne za vaš odnos. Slobodni su u solidnom periodu koji donosi više društvenosti, zabave, čak možda i putovanja. Ima interesantnih susreta, pa čak i mogućnosti da naletite na simpatiju iz prošlosti ili na bivšeg partnera (ili da dođe do kontakta). Poslovno – ne znam šta bih mogla pametno reći za ovu stavku jer je tokom cele sedmice naglašena žurba i pokušaji da se u hodu prilagodite okolnostima i dešavanjima na dnevnom nivou.

Zdravlje

Uglavnom dobro, prenosi Telegraf.