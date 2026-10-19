Radnik poginuo u hladnjači nakon strujnog udara: Stradao pred odlazak u penziju

Autor:ATV redakcija
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Električar iz Leskovca (63) preminuo je danas na putu u UKC Niš nakon strujnog udara u hladnjači u selu Ždeglovo kod Lebana.
Muškarac je bio dugogodišnji radnik hladnjače i nalazio se pred penzijom.
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"Popeo se na viljuškar i radio nešto oko instalacija. Nešto je puklo, ne jako, izbila je varnica. On je pao sa viljuškara i bio u nesvjesnom stanju", rekao je jedan od očevidaca i dodao da se u toj hladnjači nikada niko nije do sada povrijedio.
Nesreća se dogodila u 10 sati, a radnik je poslije ukazane pomoći u Urgentnom centru Opšte bolnice Leskovac preminuo na putu do UKC Niš u sanitetskom vozilu u kome su bili medicinski tehničar i ljekar.
(Blic)
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