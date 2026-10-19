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Radnik poginuo u hladnjači nakon strujnog udara: Stradao pred odlazak u penziju

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19.10.2026 19:28

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Председник Владе Србије Ђуро Мацут и министар здравља Златибор Лончар започели су данас обилазак завршних радова на новој згради Завода за ургентну медицину Београд (Хитна помоћ) и нова санитетска возила. Мацут и Лончар су разговарали са запосленима који ће ускоро почети да раде у новој згради Хитне помоћи и обишли су будући Кол центар те службе
Foto: Tanjug/Amir Hamzagić/bg

Električar iz Leskovca (63) preminuo je danas na putu u UKC Niš nakon strujnog udara u hladnjači u selu Ždeglovo kod Lebana.

Muškarac je bio dugogodišnji radnik hladnjače i nalazio se pred penzijom.

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"Popeo se na viljuškar i radio nešto oko instalacija. Nešto je puklo, ne jako, izbila je varnica. On je pao sa viljuškara i bio u nesvjesnom stanju", rekao je jedan od očevidaca i dodao da se u toj hladnjači nikada niko nije do sada povrijedio.

Nesreća se dogodila u 10 sati, a radnik je poslije ukazane pomoći u Urgentnom centru Opšte bolnice Leskovac preminuo na putu do UKC Niš u sanitetskom vozilu u kome su bili medicinski tehničar i ljekar.

(Blic)

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Tagovi :

hladnjača

Poginuo radnik

Leskovac

Srbija

bolnica

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