Logo

Puna podrška klupskog rukovodstva: Saša Ilić ostaje trener Partizana

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
19.10.2026 19:51

Komentari:

0
Пуна подршка клупског руководства: Саша Илић остаје тренер Партизана

Saša Ilić i dalje ima punu podršku uprave Partizana i bez obzira na šesti poraz od početka sezone u Superligi Srbije ostaje trener kluba iz Humske.

Potvrdio je to prvi čovjek “crno-bijelih Rasim Ljajić, dan nakon poraza u Pančevu. Novi težak udarac doživio je Partizan, ali Ljajić poručuje da u klubu ne žele olako da se odriču svojih najvećih igračkih veličina.

"Ne razmišljamo o smjeni Saše Ilića. Mi smo mu tražili da ostane i kada je sam htio da ode. Nemamo luksuz da uništavamo legende u svakom smislu. Ovo jeste kriza, i to ozbiljna kriza. Međutim, juče su se po prvi put vidjeli elementi u igri koji su nagovještavali da možemo da izađemo iz ove situacije, iako smo na kraju izgubili. Ekipa ima potencijal, moramo da prebrodimo krizu koliko god bilo teško. Ne možemo da stavimo glave u pijesak kada stvari ne valjaju", rekao je Rasim Ljajić.

Ljajić se nada da Partizan do kraja jesenjeg dijela šampionata može da preokrene situaciju u svoju korist i popravi stanje na tabeli, iako su u dosadašnjem toku sezone pokazali upravo suprotno. U okršajima sa trenutno sedam prvoplasiranih ekipa osvojen je samo bod. Ipak šef struke “crno-bijelih” u Pančevu je vidio napredak u igri tima.

Naredni protivnik Partizana je Čukarički. Utakmica je na program u subotu od 16 časova na stadionu u Humskoj.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Saša Ilić

FK Partizan

Fudbal

Superliga Srbije

Rasim Ljajić

Komentari (0)

Više iz rubrike

Манчестер ситију пријети избацивање из Премијер лиге?!

Fudbal

Mančester sitiju prijeti izbacivanje iz Premijer lige?!

2 h

0
Преминуо Миле Љубичић Тајфун

Fudbal

Preminuo Mile Ljubičić Tajfun

2 h

0
Навијачи Јувентуса извиждали играче

Fudbal

Navijači Juventusa izviždali igrače

4 h

0
Капитен ударио на саиграче у Јувентусу, Спалети му брутално одговорио: "И ти си крив за дебакл!"

Fudbal

Kapiten udario na saigrače u Juventusu, Spaleti mu brutalno odgovorio: "I ti si kriv za debakl!"

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

56

Kondić Panić o protestima u Francuskoj: Policija se suočava sa izazovima

19

55

Zbog nereda u Parizu zatvoren Luvr

19

51

Puna podrška klupskog rukovodstva: Saša Ilić ostaje trener Partizana

19

46

Traga se za još 15 osumnjičenih zbog skandiranja antisemitskih parola u Splitu

19

45

Bride obrazi nakon istorijskog poraza Borca u Solunu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima