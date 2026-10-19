Puna podrška klupskog rukovodstva: Saša Ilić ostaje trener Partizana

Saša Ilić i dalje ima punu podršku uprave Partizana i bez obzira na šesti poraz od početka sezone u Superligi Srbije ostaje trener kluba iz Humske.

Potvrdio je to prvi čovjek “crno-bijelih Rasim Ljajić, dan nakon poraza u Pančevu. Novi težak udarac doživio je Partizan, ali Ljajić poručuje da u klubu ne žele olako da se odriču svojih najvećih igračkih veličina.

"Ne razmišljamo o smjeni Saše Ilića. Mi smo mu tražili da ostane i kada je sam htio da ode. Nemamo luksuz da uništavamo legende u svakom smislu. Ovo jeste kriza, i to ozbiljna kriza. Međutim, juče su se po prvi put vidjeli elementi u igri koji su nagovještavali da možemo da izađemo iz ove situacije, iako smo na kraju izgubili. Ekipa ima potencijal, moramo da prebrodimo krizu koliko god bilo teško. Ne možemo da stavimo glave u pijesak kada stvari ne valjaju", rekao je Rasim Ljajić.

Ljajić se nada da Partizan do kraja jesenjeg dijela šampionata može da preokrene situaciju u svoju korist i popravi stanje na tabeli, iako su u dosadašnjem toku sezone pokazali upravo suprotno. U okršajima sa trenutno sedam prvoplasiranih ekipa osvojen je samo bod. Ipak šef struke “crno-bijelih” u Pančevu je vidio napredak u igri tima.

Naredni protivnik Partizana je Čukarički. Utakmica je na program u subotu od 16 časova na stadionu u Humskoj.