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Bride obrazi nakon istorijskog poraza Borca u Solunu

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19.10.2026 19:45

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Послије два и по мјесеца припрема рукометаши Борца одиграће прву утакмицу у новој сезони Премијер лиге БиХ. Ривал бањалучком тиму је Вогошћа, а у „црвено-плавим“ редовима не крију да прижељкују побједу на домаћем терену.
Foto: ATV

Dan poslije istorijske blamaže bride obrazi rukometašima Borca. Niko se nije nadao takvom scenariju.

U Solun su otišli s namjerom da ostvare dobar rezultat koji bi im dao realnu šansu u revanšu. Ovako, minus 19, kraj evropskog puta i šamar koji ostavlja posljedice.

Pravog objašnjenja za slabo izdanje nema. U drugom poluvremenu postojala je samo jedna ekipa. PAOK je napunio borčevu mrežu do vrha, a konačni rezultat bio bi previsok i da je sa druge strane bila mnogo kvalitetnija i imenom zvučnija ekipa od grčkog predstavnika.

Revanš je u subotu u dvorani Borik. Kako ATV saznaje, za večeras je zakazan sastanak upravnog odbora RK Borac.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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RK Borac

PAOK

Solun

rukomet

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Послије два и по мјесеца припрема рукометаши Борца одиграће прву утакмицу у новој сезони Премијер лиге БиХ. Ривал бањалучком тиму је Вогошћа, а у „црвено-плавим“ редовима не крију да прижељкују побједу на домаћем терену.

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Bride obrazi nakon istorijskog poraza Borca u Solunu

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