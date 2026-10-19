Bride obrazi nakon istorijskog poraza Borca u Solunu

U Solun su otišli s namjerom da ostvare dobar rezultat koji bi im dao realnu šansu u revanšu. Ovako, minus 19, kraj evropskog puta i šamar koji ostavlja posljedice.

Pravog objašnjenja za slabo izdanje nema. U drugom poluvremenu postojala je samo jedna ekipa. PAOK je napunio borčevu mrežu do vrha, a konačni rezultat bio bi previsok i da je sa druge strane bila mnogo kvalitetnija i imenom zvučnija ekipa od grčkog predstavnika.

Revanš je u subotu u dvorani Borik. Kako ATV saznaje, za večeras je zakazan sastanak upravnog odbora RK Borac.