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Božićevoj sedam i po godina zatvora za saobraćajnu nesreću u kojoj su poginule četiri osobe

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19.10.2026 14:41

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Божићевој седам и по година затвора за саобраћајну несрећу у којој су погинуле четири особе

Marija Božić (39) iz Lopara osuđena je u Osnovnom sudu u Brčkom na jedinstvenu kaznu od sedam i po godina zatvora zbog saobraćajne nesreće u kojoj su poginule četiri osobe!

Božićeva je oglašena krivom za izvršenje teškog krivičnog djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.

Nesreća se dogodila 3. decembra 2024. godine na takozvanom ”Malezijskom putu” u Brčkom i u njoj su poginuli Kata Geljić (22), njena braća Stjepan Geljić (19), Ivo Geljić (16) i Tomo Matanović svi iz Brčkog.

”Tužilaštvo Brčko distrikta BiH je u prvostepenom krivičnom postupku uspjelo dokazati da je Marija Božić predmetnog dana izvršila u sticaju kvalifikovane oblike krivičnog djela teška krivična djela protiv bezbjednosti javno saobraćaja zbog čega je osuđena na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od sedam i po godina”, saopštilo je Tužilaštvo Brčko distrikta.

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Dodaju da je Božićevoj izrečena dvogodišnja mjera zabrane upravljanja motornim vozilom. U tu mjeru neće biti uračunato vrijeme provedeno na izdržavanju kazne.

”Nakon prijema pisanog prepisa presude Tužilaštvo Brčko distrikta BiH biće u prilici da izda opširnije saopštenje za javnost”, navode u Tužilaštvu.

Prema navodima optužnice Božićeva je kritičnog dana preticala kamion, te je izazvala sudar više vozila. Presuda nije pravosnažna.

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Marija Božić

presuda

Saobraćajna nesreća

Brčko

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