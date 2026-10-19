Prijetnje bombama upućene na 160 škola u Sjevernoj Irskoj, neke zatvorene

Ukupno 160 škola u Sjevernoj Irskoj primilo je islamističku prijetnju bombom, izjavio je regionalni ministar prosvjete Pol Givan.

On je rekao da je upozorenje potpisano sa "Alahu ekber", arapskom frazom koja znači "Bog je najveći".

Policijska služba Sjeverne Irske saopštila je da je u toku hitna istraga i da je u kontaktu sa pogođenim školama, od kojih je nekoliko jutros zatvoreno nakon što su primile prijeteće mejlove.

"Pojedine škole su zatvorene kao rezultat ove prijetnje, koja je primljena putem formalnih komunikacionih kanala. Apsolutno osuđujem ovaj nivo poremećaja u obrazovanju mladih ljudi", rekao je Givan u obraćanju novinarima.

Uprava za obrazovanje objavila je da je upoznata s tim da je više škola širom Sjeverne Irske jutros primilo prijeteći imejl, prenosi agencija DPA.

U saopštenju se dodaje da Uprava blisko sarađuje sa policijom i pruža podršku školskim rukovodiocima, prenosi Srna.