Francuski pljačkaši pokazuju ukradeno na TikToku: "Zgazili smo policiju"

Nakon vikenda obilježenog nasilnim protestima širom Francuske, procjenjuje se šteta koja bi mogla dostići stotine miliona evra. Opljačkano je i uništeno više od 2.000 prodavnica, a vlasti se suočavaju s pitanjima zašto nisu predvidjele ovakvu eskalaciju nasilja.

Istovremeno, mladi učesnici pljački na društvenim mrežama TikTok (TikTok) i Iks (X) objavljuju snimke na kojima se hvale ukradenom robom i sukobima s interventnom policijom, piše Juronjuz (Euronews).

Na jednom od snimaka objavljenih na TikToku mladić za Pariz koristi žargonski naziv Panam (Paname) i poručuje:

"Hvala Parizu, hvala Panamu. Ekipa, ubice ste, sve smo razvalili."

Oči su mu crvene, vjerovatno od suzavca, dok nabraja ukradene predmete i hvali se novom sportskom odjećom.

La fierté des pilleurs Ils ne cachent même plus https://t.co/N6jcJZzrul — Docteur Laurent Alexandre (@dr_l_alexandre) October 18, 2026

Potom se obraća pripadnicima francuske interventne policije (CRS).

"Bježali ste, ekipa, zgazili smo vas", govori na kraju snimka, dodajući: "Generacija Z, respekt."

"Pljačkom štediš novac"

U drugom snimku jedan od učesnika nereda objasnio je novinaru da se protestima pridružio zbog visokih cijena goriva, koje finansijski pogađaju njegovu majku.

Priznao je da je iz prodavnice sportske opreme ukrao odjeću i drugu robu, a svoj postupak opravdao je riječima:

"Na kraju krajeva, pljačkom štediš novac."

Un génie. 🤦🏽‍♀️ #17octobre https://t.co/fhp4R8I8pH — sophia aram (@SophiaAram) October 18, 2026

Mladić smatra da je "Francuska rasistička i da bi svi trebalo da budu jednaki".

Tvrdi da su ga ranije tog dana izbacili iz restorana u koji je Francuzima bio dozvoljen ulazak.

Na primjedbu novinara da će pljačke samo dodatno učvrstiti stereotip o "Sjevernoafrikancu koji krade", odgovorio je:

"Ako nastavimo ovako, nastaće haos."

### Ministar priznao: Izgubili smo kontrolu

Za razliku od mladih koji se na društvenim mrežama hvale neredima, raspoloženje u francuskoj vladi potpuno je drugačije.

Ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez danas je javno priznao da su bezbjednosne snage u jednom trenutku izgubile kontrolu nad situacijom.

"U subotu, u nekim velikim gradovima, niste mogli pogledati trgovce u oči nakon što su im stotine prodavnica opljačkane i reći im da nismo izgubili kontrolu", izjavio je Nunjez.

Ministar je potvrdio da je prilikom raspoređivanja bezbjednosnih snaga došlo do pogrešne procjene.

Prema njegovim riječima, u subotu je širom Francuske bilo angažovano oko 60.000 policajaca i žandarma, ali ni toliki broj pripadnika bezbjednosnih snaga nije bio dovoljan da se obuzdaju brojne grupe izgrednika i pljačkaša.

"S obzirom na pričinjenu štetu, bilo je jedino ispravno da podnesem ostavku", rekao je Nunjez.

Međutim, francuski predsjednik Emanuel Makron odbio je njegovu ostavku.