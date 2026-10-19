Logo

Francuski pljačkaši pokazuju ukradeno na TikToku: "Zgazili smo policiju"

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
19.10.2026 12:47

Komentari:

0
Француски пљачкаши показују украдено на ТикТоку: "Згазили смо полицију"
Foto: TikTok

Nakon vikenda obilježenog nasilnim protestima širom Francuske, procjenjuje se šteta koja bi mogla dostići stotine miliona evra. Opljačkano je i uništeno više od 2.000 prodavnica, a vlasti se suočavaju s pitanjima zašto nisu predvidjele ovakvu eskalaciju nasilja.

Istovremeno, mladi učesnici pljački na društvenim mrežama TikTok (TikTok) i Iks (X) objavljuju snimke na kojima se hvale ukradenom robom i sukobima s interventnom policijom, piše Juronjuz (Euronews).

Na jednom od snimaka objavljenih na TikToku mladić za Pariz koristi žargonski naziv Panam (Paname) i poručuje:

"Hvala Parizu, hvala Panamu. Ekipa, ubice ste, sve smo razvalili."

Oči su mu crvene, vjerovatno od suzavca, dok nabraja ukradene predmete i hvali se novom sportskom odjećom.

Potom se obraća pripadnicima francuske interventne policije (CRS).

"Bježali ste, ekipa, zgazili smo vas", govori na kraju snimka, dodajući: "Generacija Z, respekt."

"Pljačkom štediš novac"

U drugom snimku jedan od učesnika nereda objasnio je novinaru da se protestima pridružio zbog visokih cijena goriva, koje finansijski pogađaju njegovu majku.

Priznao je da je iz prodavnice sportske opreme ukrao odjeću i drugu robu, a svoj postupak opravdao je riječima:

"Na kraju krajeva, pljačkom štediš novac."

Mladić smatra da je "Francuska rasistička i da bi svi trebalo da budu jednaki".

Tvrdi da su ga ranije tog dana izbacili iz restorana u koji je Francuzima bio dozvoljen ulazak.

Na primjedbu novinara da će pljačke samo dodatno učvrstiti stereotip o "Sjevernoafrikancu koji krade", odgovorio je:

"Ako nastavimo ovako, nastaće haos."

### Ministar priznao: Izgubili smo kontrolu

Za razliku od mladih koji se na društvenim mrežama hvale neredima, raspoloženje u francuskoj vladi potpuno je drugačije.

Ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez danas je javno priznao da su bezbjednosne snage u jednom trenutku izgubile kontrolu nad situacijom.

"U subotu, u nekim velikim gradovima, niste mogli pogledati trgovce u oči nakon što su im stotine prodavnica opljačkane i reći im da nismo izgubili kontrolu", izjavio je Nunjez.

Ministar je potvrdio da je prilikom raspoređivanja bezbjednosnih snaga došlo do pogrešne procjene.

Prema njegovim riječima, u subotu je širom Francuske bilo angažovano oko 60.000 policajaca i žandarma, ali ni toliki broj pripadnika bezbjednosnih snaga nije bio dovoljan da se obuzdaju brojne grupe izgrednika i pljačkaša.

"S obzirom na pričinjenu štetu, bilo je jedino ispravno da podnesem ostavku", rekao je Nunjez.

Međutim, francuski predsjednik Emanuel Makron odbio je njegovu ostavku.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Francuska

Pljačka

protesti u Francuskoj

Komentari (0)

Više iz rubrike

Француска демонстрације полиција протести

Svijet

Nijemci upozoreni da budu oprezni u Francuskoj

37 min

0
Руски предсједник Владимир Путин гестикулише током састанка са националном јавном организацијом „Деловая Россия“ (Пословна Русија), одржаног путем видео-конференције у Кремљу у Москви, у четвртак, 15. октобра 2026. године.

Svijet

Putin dao zeleno svjetlo: Slijede kadrovske promjene u ruskoj vladi

39 min

0
Поплава у Валенсији

Svijet

U Valensiji proglašen crveni meteo alarm: Oluja Adam odnijela dva života

1 h

0
Хаос се наставља: Блокирали Лувр, премијер заказао хитан кризни састанак

Svijet

Haos se nastavlja: Blokirali Luvr, premijer zakazao hitan krizni sastanak

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

14

"Nema prodaje Elektroprivrede Srpske"

13

14

Iz groba izvadio urnu s pepelom, optužen za povredu groba

13

10

Vođa sekte dobio još 33 godine zatvora: Seksualno napadao i zlostavljao 16 sljedbenica

13

03

Dodik: Cijena električne energije za stanovništvo se neće povećavati

12

54

Minić: RiTE Ugljevik mora početi sa radom u narednih 7 dana

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima