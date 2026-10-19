Nijemci upozoreni da budu oprezni u Francuskoj

Njemačko Ministarstvo spoljnih poslova objavilo je upozorenje za putovanja u Francusku nakon protesta praćenih nasiljem u toj zemlji, te upozorilo putnike i na moguće dalje nemire.

"Budite oprezni i izbjegavajte demonstracije ako je moguće", navodi se u saopštenju objavljenom na internet stranici Ministarstva.

Iz Ministarstva su upozorili da se ne mogu isključiti protesti i neredi u narednim danima.

Osim toga, putnicima je savjetovano da slijede uputstva francuskih snaga bezbjednosti, prenijela je agencija Anadolija.

"Imajte u vidu da, zbog nedavnih izmjena zakona, možete da se suočite sa novčanim kaznama i zahtjevima za naknadu štete ako ne napustite neodobrene i nasilne demonstracije kada vam je to naređeno", ukazuje se u objavi.

Francuska policija juče je upotrijebila suzavac i vodene topove protiv demonstranata u centru Pariza, dan nakon što su demonstracije zbog troškova života širom zemlje bile obilježene nasiljem koje je rezultovalo sa više od 2.000 hapšenja, prenosi Srna.