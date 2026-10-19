Vođa sekte dobio još 33 godine zatvora: Seksualno napadao i zlostavljao 16 sljedbenica

Džung Mjung-sok, vođa južnokorejske vjerske sekte „Isus Jutarnja zvijezda“, osuđen je na dodatne 33 godine zatvora nakon što je proglašen krivim za seksualne napade i zlostavljanje sljedbenica.

Džung, za kojeg se vjeruje da je u ranim osamdesetim godinama života, već služi zatvorsku kaznu od 17 godina zbog ranijih seksualnih napada na sljedbenice.

Ta krivična djela počinio je nakon što je pušten iz zatvora, gdje je izdržavao kaznu zbog silovanja za koje je osuđen 2008. godine.

U najnovijem slučaju optužen je da je tokom višegodišnjeg perioda, zaključno sa 2022. godinom, seksualno napadao i zlostavljao 16 sljedbenica, prenosi Rojters (Reuters).

Kako je saopštio zvaničnik suda u Tedžonu, Džung će novu zatvorsku kaznu od 33 godine početi da izdržava tek nakon što odsluži prethodno izrečenu kaznu.

Na sedam godina zatvora osuđen je i jedan službenik sekte zbog pomaganja Džungu u izvršenju krivičnih djela.

Iz misijske kancelarije sekte u južnokorejskoj provinciji Južni Čungčong nisu odmah odgovorili na pitanje da li će Džung uložiti žalbu na presudu.

Džung je jedan od četvorice južnokorejskih vjerskih vođa prikazanih u Netfliksovoj (Netflix) dokumentarnoj seriji „U ime Boga: Sveta izdaja“.

Sva četvorica su optužena za različita krivična djela.