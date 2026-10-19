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Dodik: Cijena električne energije za stanovništvo se neće povećavati

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19.10.2026 13:03

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лидер СНСД-а на конференцији за медије
Foto: ATV

Cijena električne energije za stanovništvo se neće povećavati, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Tek u martu ćemo razmatrati moguću nivelaciju cijena, i ostajemo sa najmanjom cijenom energije u regionu. Da je cijena električne energije kao u Hrvatskoj, mi bi imali 500 miliona maraka više u sistemu elektroprivrede i ne bi imali nijedan problem", rekao je Dodik.

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Dodik naglašava da se cijene za stanovništvo neće mijenjati, dok će biti korekcija cijena za privredu.

"Ali mi idemo da obezbijedimo društveno korisnu cijenu za stanovništvo. Cijena se neće pomjerati za stanovništvo, za privredu hoće. Razgovaraćemo sa našim privrednicima", kaže Dodik i dodaje

"Nama je primarni cilj da kroz zimu prođemo sa stabilnom količinom električne energije i da nema restrikcije".

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Tagovi :

Milorad Dodik

Struja

električna energija

cijena struje

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