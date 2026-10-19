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Oglasili se iz Fonda PIO Srpske zbog tvrdnje da su u FBiH penzije duplo veće

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19.10.2026 18:15

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Пензионери бање рехабилитација
Foto: Pexel/ Ionela Mat

Fond PIO Republike Srpske oglasio se povodom izjava pojedinaca koji tvrde da su penzije u FBiH duplo veće nego u Srpskoj.

“O ovoj temi se često govori, ali se u javnosti nerijetko iznose nepotpune ili pogrešno interpretirane informacije. Zato u narednom periodu donosimo uporedne podatke o isplaćenim penzijama, kako bismo na osnovu činjenica prikazali stvarno stanje”, navodi se u objavi.

Prvi pregled odnosi se na isplatu najniže penzije za 15-20 godina penzijskog staža u mjesecu septembru.

Po tome, najniža penzija za 15-20 godina staža u Srpskoj iznosi 434,15 KM, a u Federaciji BiH 451,22 KM.

“S ciljem istinitog informisanja javnosti, a zbog pokušaja neodgovornih pojedinaca u obmani javnosti, naročito penzionerske populacije da su penzije u Srpskoj duplo niže od penzija u Federaciji BiH, donosimo uporednu i stvarnu sliku visine zagarantovane penzije za penzijski staž od 15 do 20 godina”, poručuju iz Fonda PIO.

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Tagovi :

Fond PIO

penzije

FBiH

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