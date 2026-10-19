Brojne banjalučke ulice sutra ostaju bez struje

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Foto: ATV

Zbog najavljenih radova sutra će u Banjaluci doći do redukcije u isporuci električne energije, saopšteno je iz Elektrokrajine.

9.00 12.00 časova – dijelovi ulica: Braće Jugovića, Gavrila Principa, Miloša Obilića, Pionirska, Vojvode Pere Krece, Banović Strahinje br. 32, Patrijarha Arsenija Čarnojevića br. 1 i Tihomira Tihe Damjanovića br. 10. 9.00 – 14.00 časova – dijelovi ulica: Fruškogorska, Vojvođanska, Dr Velimira Čovića, Krajiških brigada, Ranka Šipke, Dušana Simića i Kralja Aleksandra I Karađorđevića, te dio naselja Bistrica i Kozica (Gračanica). 9.30 – 14.00 časova – dijelovi naselja Javorani i Tisovac. 9.30 – 12.30 časova – dijelovi ulica: Dr Vojislava Đede Kecmanovića br. 4, 6 i 8, te Kosovke djevojke br. 5 i 7. 10.00 – 15.00 časova – dio Ulice Frane Supila.

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