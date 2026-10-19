Logo

Brojne banjalučke ulice sutra ostaju bez struje

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
19.10.2026 17:44

Komentari:

0
Струја
Foto: ATV

Zbog najavljenih radova sutra će u Banjaluci doći do redukcije u isporuci električne energije, saopšteno je iz Elektrokrajine.

9.00 12.00 časova – dijelovi ulica: Braće Jugovića, Gavrila Principa, Miloša Obilića, Pionirska, Vojvode Pere Krece, Banović Strahinje br. 32, Patrijarha Arsenija Čarnojevića br. 1 i Tihomira Tihe Damjanovića br. 10.

9.00 – 14.00 časova – dijelovi ulica: Fruškogorska, Vojvođanska, Dr Velimira Čovića, Krajiških brigada, Ranka Šipke, Dušana Simića i Kralja Aleksandra I Karađorđevića, te dio naselja Bistrica i Kozica (Gračanica).

9.30 – 14.00 časova – dijelovi naselja Javorani i Tisovac.

9.30 – 12.30 časova – dijelovi ulica: Dr Vojislava Đede Kecmanovića br. 4, 6 i 8, te Kosovke djevojke br. 5 i 7.

10.00 – 15.00 časova – dio Ulice Frane Supila.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Struja

Banja Luka

isključenje struje

nestanak struje

Radovi na mreži

Komentari (0)

Više iz rubrike

Градска управа Бањалука је извршни орган Града Бањалука који спроводи одлуке Скупштине града и обавља послове од значаја за функционисање локалне заједнице. Надлежна је за области попут урбанизма, комуналних послова, образовања, социјалне заштите, културе, спорта и локалног економског развоја.

Banja Luka

Gradska uprava demantovala: Stanivuković nije učesnik snimanja kod Centralnog spomen-obilježja

6 h

0
"Киша да кадрови изгледају драматичније": Ко је снимао спот у Бањалуци

Banja Luka

"Kiša da kadrovi izgledaju dramatičnije": Ko je snimao spot u Banjaluci

8 h

6
Саобраћај у Бањалуци

Banja Luka

Samo za dva dana kažnjeno 374 pješaka i 496 vozača: Pravila se i dalje masovno krše!

11 h

0
Радник ради на стубу за струју.

Banja Luka

Ove banjalučke ulice danas neće imati struje

13 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

56

Kondić Panić o protestima u Francuskoj: Policija se suočava sa izazovima

19

55

Zbog nereda u Parizu zatvoren Luvr

19

51

Puna podrška klupskog rukovodstva: Saša Ilić ostaje trener Partizana

19

46

Traga se za još 15 osumnjičenih zbog skandiranja antisemitskih parola u Splitu

19

45

Bride obrazi nakon istorijskog poraza Borca u Solunu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima