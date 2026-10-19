"Kiša da kadrovi izgledaju dramatičnije": Ko je snimao spot u Banjaluci

Kako piše Kliks, lider PSS-a snimao je u subotu, 17. oktobra, video na Centralom spomen obilježju poginulim borcima, a asistirali su mu banjalučki vatrogasci. Onu su, kako se vidi na snimku koji su sami objavili, vatrogasnim crijevom pravili vještačku kišu kako bi kadrovi izgledali dramatičnije.

Na snimku se vidi Stanivuković kako u tamnoj jakni i farmerkama hoda između osvijetljenih bijelih stubova spomenika. Za njim ide snimatelj, a pored je asistent s velikim reflektorom.

U narednim kadrovima vatrogasac u uniformi stoji pored trave, a iza njega se iznad trga izvija mlaz vode iz vatrogasnog crijeva i pada kao kiša. Članovi ekipe s reflektorom trče kroz vodu za gradonačelnikom, a na kraju snimka vatrogasac hoda mokrom stazom i drži crijevo.

U izvještaju koji je brigada objavila uz video ovo snimanje vodi se kao "asistencija Gradskoj upravi" na Trgu palih boraca, od 16.30 do 20 sati.

Ubrzo, obrisali su kompletnu objavu od tog dana.

Objava banjalučkih vatrogasaca Facebook

Gradska uprava demantovala: Stanivuković nije učesnik snimanja kod Centralnog spomen-obilježja

Grad Banjaluka demantovao je navode koji su se pojavili u medijima u vezi sa snimanjem videa kod Centralnog spomen-obilježja u Banjaluci ističući da gradonačelnik Draško Stanivuković nije učestvovao u snimanju.

Banja Luka Gradska uprava demantovala: Stanivuković nije učesnik snimanja kod Centralnog spomen-obilježja

"Naime, postupajući po molbi, koju je Gradskoj upravi, uputio predsjednik Upravnog odbora produkcije Unison i izvršni direktor Poslovne kancelarije Svetog manastira Hilandar u Beogradu, pripadnici Profesionalne teritorijalno vatrogasno spasilačke jedinice Grada Banje Luke su na lokaciji Centralnog spomen-obilježja, u subotu, 17.10.2026. u 16.30 časova, pružili tehničku intervenciju za snimanje spota Anđele Kulić, mlade vokalne solistkinje iz Zvornika, koja je prepoznatljiva po izvođenju duhovne, tradicionalne i rodoljubive muzike.

Riječ je o spotu za pjesmu „Srpska republika“ koji se snima na više lokacija u Republici Srpskoj i predstavlja emotivnu muzičku priču posvećenu upravo Republici Srpskoj, njenim prirodnim ljepotama, istoriji, tradiciji i narodu.

Projekat je dio misije Svetog manastira Hilandara prema mladima, pod nazivom „Hilandarski svetionik”, kroz koju, između ostalog, pruža podršku mladim talentovanim ljudima, kao u ovom slučaju – Anđeli Kulić.

Naime, autori spota su se obratili Gradskoj upravi za dozvole za korištenje lokaliteta na kojima su snimani kadrovi za potrebe spota kao i za pomoć u organizaciji kontrolisanog vodenog efekta za potrebe jedne scene pomenutog spota.

Odsjek za poslove civilne zaštite i Profesionalne teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Grada Banja Luka, odgovorio je potvrdno na dopis iz Gradske uprave, te je tako i učinjeno. Na intervenciji je učestvovalo jedno vozilo i dva vatrogasca.

Ovim putem naglašavamo, da su kapaciteti Profesionalne teritorijalno vatrogasno spasilačke jedinice takvi, da mogu, s obzirom na obim intervencija, istovremeno intervenisati na pet različitih lokacija u istom vremenskom intervalu, tako da su navodi pojedinih medijskih kuća u ovom slučaju, proizvoljni i netačni", navode iz Gradske uprave.