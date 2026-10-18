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Umičević za ATV: Gradonačelnik je prešao sve granice svojim ponašanjem

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18.10.2026 19:26

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одборник у Скупштини Града Бањалука
Foto: ATV

Odbornik SNSD-a u Skupštini Grada Banjaluka, Marinko Umičević govoreći o aktuelnim dešavanjima u Banjaluci poput traljavo započete grijne sezone, saobraćajnih gužvi, promjene u naplati parkinga, kazao je da u Banjaluci je jedino sigurno da ništa na kraju nije ispalo sigurno.

„Šta se dešava, ni mi ne znamo. Gradonačelnik prvo zakazuje Dnevni red, koji prvo ide na Kolegijum, Kolegijum usvoji Dnevni red i za to treba najmanje 15 dana i to znači da ni ovaj mjesec nema Skupštine Grada“, poručuje Umičević za ATV.

Umičević se osvrnuo na najavu o naplati parkinga u velikom dijelu banjalučkih ulica, a za šta kaže da je obična katastrofa.

„Mislim da to nema smisla. On radi šta hoće. Svako se ponaša kako mu dozvolimo, sve granice je prešao gradonačelnik svojim ponašanjem. On je na neki način privatizovao grad i budžet. Mi još uvijek nismo usvojili za 2025. godinu, samo za prvih šest mjeseci je završni račun. To je kriminal. To se pita i Vlada Republike Srpske, zašto je to tako“, poručuje Umičević.

Kako Umičević kaže, drago mu je da su građani digli glas protiv gradnje, kao i drugih problema, koji se dešavaju u Banjaluci.

„Tamo gdje smo nekada išli pet minuta, sada idemo 35. Dolazi sezona zime, šta smo tu do sada uradili“, pitao je Umičević.

Kako navodi on, problema je mnogo, a kada će odbornici u klupe, još uvijek nije poznato s obzirom da se gradonačelnik Draško Stanivuković u proteklim danima nije mnogo ni oglašavao.

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Tagovi :

Banja Luka

Marinko Umičević

Draško Stanivuković

Gradska uprava Banjaluka

Saobraćajni kolaps

grejna sezona

naplata parkinga Banjaluka

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