Đoković ispao iz Top 10, ali trka za Torino je važnija – Novak ispod crte, ostalo još pet mjesta

Novak Đoković ovog ponedjeljka nalazi se na 12. mjestu ATP liste, što je pad za četiri pozicije u odnosu na prethodnu sedmicu. Ipak, srpski teniser je i dalje u igri za plasman na Završni turnir u Torinu.

Na najnovijoj rang-listi Novak Đoković zauzima 12. poziciju sa 3.090 bodova, što je 390 manje nego na prethodnoj listi, nakon eliminacije u drugom kolu mastersa u Šangaju.

Zbog toga je Đoković pao sa osmog mjesta, a ispred njega su sada Aleks de Minor, Franses Tijafo, Artur Fis i Rafael Hodar, koji zauzimaju pozicije od osme do 11.

To znači da je Đoković ponovo ispao iz društva Top 10, u kojem je tokom karijere proveo ukupno 961 sedmicu, sedam manje od rekordera Rodžera Federera, koji je u najboljih deset bio 968 sedmica.

Iako će taj rekord morati da sačeka, Novak se u finišu 2026. godine fokusira na to da izbori plasman na Završni turnir u Torinu.

Još pet mjesta ostalo za Torino

U ATP trci Đoković se trenutno nalazi na 11. mjestu, mada je u realnim okolnostima to ipak za jednu poziciju bolji plasman, imajući u vidu da je Janik Siner završio sezonu i da neće igrati pred domaćom publikom.

Pored Aleksandera Zvereva i Karlosa Alkarasa, plasman na Završni turnir nakon nastupa u Šangaju zvanično je obezbijedio i Ben Šelton, dok je pet preostalih mjesta i dalje otvoreno.

Situacija u ATP trci trenutno izgleda ovako:

4. Flavio Koboli – 3.540 bodova

5. Danil Medvedev – 3.420

6. Franses Tijafo – 3.380

7. Artur Fis – 3.325

8. Rafael Hodar – 3.159

9. Aleks de Minor – 2.880

10. Novak Đoković – 2.840

11. Tomi Pol – 2.585

Đoković trenutno zaostaje 319 bodova za Hodarom, koji se nalazi na osmoj poziciji, posljednjoj koja vodi u Torino.

Novak će igrati naredne sedmice u Bazelu, što prvobitno nije bilo planirano, a na tom turniru može da osvoji najviše 500 bodova.

Nakon toga na programu je i posljednji masters sezone u Parizu, poslije kojeg će zvanično biti poznati svi učesnici Završnog turnira.

Novih Top 10 na ATP listi

Kada je riječ o samoj ATP listi, Janik Siner i dalje je na prvom mjestu sa 10.950 bodova, dok je Aleksander Zverev drugi sa 10.070 bodova.

Ipak, Nijemac bi uskoro i zvanično mogao da ga pretekne na vrhu liste.

Treći je Karlos Alkaraz, a slijede Ben Šelton, Danil Medvedev, Flavio Koboli i Feliks Ože-Alijasim.

Društvo najboljih deset kompletiraju Aleks de Minor, Franses Tijafo i Artur Fis.

(RTS)