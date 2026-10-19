Đoković ispao iz Top 10, ali trka za Torino je važnija – Novak ispod crte, ostalo još pet mjesta

Autor:ATV redakcija
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Novak Đoković ovog ponedjeljka nalazi se na 12. mjestu ATP liste, što je pad za četiri pozicije u odnosu na prethodnu sedmicu. Ipak, srpski teniser je i dalje u igri za plasman na Završni turnir u Torinu.
Na najnovijoj rang-listi Novak Đoković zauzima 12. poziciju sa 3.090 bodova, što je 390 manje nego na prethodnoj listi, nakon eliminacije u drugom kolu mastersa u Šangaju.
Zbog toga je Đoković pao sa osmog mjesta, a ispred njega su sada Aleks de Minor, Franses Tijafo, Artur Fis i Rafael Hodar, koji zauzimaju pozicije od osme do 11.
To znači da je Đoković ponovo ispao iz društva Top 10, u kojem je tokom karijere proveo ukupno 961 sedmicu, sedam manje od rekordera Rodžera Federera, koji je u najboljih deset bio 968 sedmica.
Iako će taj rekord morati da sačeka, Novak se u finišu 2026. godine fokusira na to da izbori plasman na Završni turnir u Torinu.
U ATP trci Đoković se trenutno nalazi na 11. mjestu, mada je u realnim okolnostima to ipak za jednu poziciju bolji plasman, imajući u vidu da je Janik Siner završio sezonu i da neće igrati pred domaćom publikom.
Pored Aleksandera Zvereva i Karlosa Alkarasa, plasman na Završni turnir nakon nastupa u Šangaju zvanično je obezbijedio i Ben Šelton, dok je pet preostalih mjesta i dalje otvoreno.
Situacija u ATP trci trenutno izgleda ovako:
4. Flavio Koboli – 3.540 bodova
5. Danil Medvedev – 3.420
6. Franses Tijafo – 3.380
7. Artur Fis – 3.325
8. Rafael Hodar – 3.159
9. Aleks de Minor – 2.880
10. Novak Đoković – 2.840
11. Tomi Pol – 2.585
Đoković trenutno zaostaje 319 bodova za Hodarom, koji se nalazi na osmoj poziciji, posljednjoj koja vodi u Torino.
Novak će igrati naredne sedmice u Bazelu, što prvobitno nije bilo planirano, a na tom turniru može da osvoji najviše 500 bodova.
Nakon toga na programu je i posljednji masters sezone u Parizu, poslije kojeg će zvanično biti poznati svi učesnici Završnog turnira.
Kada je riječ o samoj ATP listi, Janik Siner i dalje je na prvom mjestu sa 10.950 bodova, dok je Aleksander Zverev drugi sa 10.070 bodova.
Ipak, Nijemac bi uskoro i zvanično mogao da ga pretekne na vrhu liste.
Treći je Karlos Alkaraz, a slijede Ben Šelton, Danil Medvedev, Flavio Koboli i Feliks Ože-Alijasim.
Društvo najboljih deset kompletiraju Aleks de Minor, Franses Tijafo i Artur Fis.
(RTS)
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