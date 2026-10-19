Kalabuhov: BiH sposobna da se razvija bez spoljnog nadzora

Ambasador Rusije u BiH Igor Kalabuhov istakao je da je Rusija ubijeđena da je BiH potpuno sposobna da se razvija bez spoljnog nadzora, pokazujući društvenu zrelost.

"Očekujemo što skorije formiranje institucija vlasti na svim nivoima u BiH u interesu progresivne stabilizacije u zemlji, radi jačanja mira i bezbjednosti na Balkanu i daljeg razvoja višestrukih odnosa Rusije i BiH", rekao je Kalabuhov za Glas Srpske.

On je naglasio da će, nakon formiranja vlasti na konstruktivan način, biti nastavljeno intenziviranje strateškog partnerstva Rusije sa Republikom Srpskom.

"Rusija se dosljedno zalaže za što skorije oslobađanje BiH malignog zapadnog protektorata, što prije svega podrazumijeva zatvaranje OHR-a, koji uplitanjem u unutrašnje stvari BiH samo povećava kontradikcije između konstitutivnih naroda, sprečava ih da pronalaze kompromise i uzajamno prihvatljiva rješenja", dodao je Kalabuhov.

On je podsjetio da se određene zapadne zemlje, mješaju u poslove u BiH i pokušavaju da se nameću kao reprezentativni dio međunarodne zajednice.

"Pristup Rusije i drugih zemalja globalne većine je fundamentalno drugačiji i podrazumijeva poštovanje međunarodnog prava, uključujući i Dejtonski mirovni sporazum, koji garantuje suverenitet BiH sa širokim ustavnim ovlašćenjima entiteta", rekao je Kalabuhov.

On kaže da je najbolji put za napredak BiH taj koji će samostalno, kroz dijalog zasnovan na uzajamnom poštovanju, usaglasiti tri konstitutivna naroda i dva entiteta BiH.