Helez progovorio, bolje da nije: 8.000 KM plata u PDPS BiH? Ništa, to je kao penzija

Penzioneri u Federaciji još nisu došli sebi od bisera koje je izrekao Elmedin Konaković, ministar spoljnih poslova u Savjetu ministara, "da pipnu džep kada prime penziju i kažu osjete li šta", na muke im je prisjeo Zukan Helez, ministar odbrane u Savjetu ministara, koji je, između ostalog, rekao "šta je njegovih 8.000 KM kao budućeg poslanika u Parlamentarnoj skupštini BiH, po njemu to je 'kao penzija'".

"Meni kao Zukanu Helezu, 8.000 KM primanja u državnom Parlamentu, šta? Ništa, to je kao penzija, ali ne mogu gledati sa strane kako ovu državu dijele, krčme", hladno je izjavio Helez tokom gostovanja na Federalnoj televiziji prije nekoliko dana.

Ovo što je Helez izrekao izazvalo je veliko nezadovoljstvo i kritiku javnosti. Ljudi ne mogu da vjeruju da Helez 8.000 KM dovodi u kontekst penzije.

Prije svega, postavlja se pitanje da li Helez, aktuelni ministar odbrane u Savjetu ministara, zna koliko iznose penzije u BiH. Recimo u Federaciji. Po svemu sudeći, ne zna i ne zanima ga.

Da li zna da najviša penzija iznosi 3.461 KM, a najniža 451 KM.

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Zna li Helez koliko je prosječna neto plata u FBiH. Vjerovatno ne zna jer je njegova "mizernih" 8.000 KM.

Ovo su samo neki od komentara na Zukanovu "opasku".

- "Jeste penzija 8.000 KM, ali za čitavo selo", "Koja bahatost i nerazumijevanje onih koji nemaju ni 700 KM mjesečno, a takvih je mnogo nažalost u ovoj našoj napaćenoj zemlji", "Malo Zukane, traži povišicu", "Pa kad ti ne znači ništa, svaki put kad dobiješ platu doniraj u javne kuhinje, bolesnim, starim i onim kojima je potrebna pomoć. Budi merhametli srca i ruke" - stoji u komentarima.

(Faktor)