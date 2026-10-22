Dogovoren novi zajednički granični prelaz između BiH i Crne Gore

Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore priprema projektnu dokumentaciju za izgradnju budućeg zajedničkog graničnog prelaza Šćepan Polje – Hum, na putnom pravcu Plužine – Foča, saopšteno je nakon sjednice mješovite CG - BiH komisije, održane u srijedu u Podgorici.

Na šesnaestoj sjednici mješovite komisije za praćenje sprovođenja sporazuma između Vlade Crne Gore i Savjeta ministara Bosne i Hercegovine razmatrana su pitanja od značaja za unapređenje graničnog saobraćaja i saradnje dviju država.

Priprema dokumentacije za novi granični prelaz Šćepan Polje – Hum

Posebna pažnja posvećena je aktivnostima na otvaranju novih zajedničkih graničnih prelaza, nakon što su prethodnih godina uspostavljeni prelazi Vraćenovići–Deleuša, na putnom pravcu Nikšić–Bileća, i Zupci–Sitnica, na teritoriji Bosne i Hercegovine.

“Na sastanku je saopšteno da Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore priprema projektnu dokumentaciju za izgradnju budućeg zajedničkog graničnog prelaza Šćepan Polje–Hum, na Šćepan Polju – Paklice (CG), na putnom pravcu Plužine – Foča. Upućen je zahtjev Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine u cilju izrade idejnog rješenja za izgradnju budućeg ZGP u Paklicama“, navodi se u saopštenju.

Iz MUP-a Crne Gore pojasnili su da će izgradnja novog prelaza biti usklađena sa radovima na mostu preko Tare i pristupnim saobraćajnicama. Za pristupne saobraćajnice sprovedena je tenderska procedura i potpisan ugovor sa projektantom, uz rok od devet mjeseci za završetak projektne dokumentacije, prenosi RTCG. Tokom sastanka razgovarano je i o budućem funkcionisanju zajedničkih graničnih prelaza u kontekstu evropskih integracija Crne Gore i pravila koja uređuju kretanje preko šengenskih granica.

Razmatrana kontrola robe i ubrzanje graničnih procedura

Posebno je razmatrano pitanje granične kontrole robe koja podliježe inspekcijskom nadzoru, kako bi se obezbijedilo efikasnije prelaženje državne granice.

“Predstavnici obije strane istakli su da sprovođenje zajedničkih graničnih provjera na zajedničkim graničnim prelazima doprinosi pojednostavljenju i ubrzanju graničnih procedura, racionalnijem korišćenju resursa, jačanju uzajamnog povjerenja, unapređenju saradnje između graničnih službi i efikasnijem suzbijanju i otkrivanju svih oblika prekograničnog kriminala“, saopšteno je nakon sjednice.

Pogranične propusnice omogućavaju prelazak na 18 mjesta

Razgovarano je i o primjeni Sporazuma o graničnim prelazima za pogranični saobraćaj, kojim se stanovnicima pograničnih područja omogućava jednostavnije prelaženje državne granice.

Kako je navedeno, pogranične propusnice izdaju se u kontinuitetu, a građanima dvije države omogućeno je da, osim preko dva granična prelaza za pogranični saobraćaj, granicu prelaze i na 18 prelaznih mjesta van zvaničnih graničnih prelaza, uz odgovarajuću propusnicu.

Na sjednici učestvovali predstavnici nadležnih institucija

Na sjednici su učestvovali predstavnici ministarstava unutrašnjih poslova i bezbjednosti dvije države, graničnih policija, carinskih i drugih nadležnih institucija, kao i predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Sjednicom su rukovodili Aleksandar Vukčević, predsjednik crnogorskog dijela komisije, i Ermin Pešto, predsjedavajući bh. dijela komisije.

(Fokus)