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Pretučeni holandski ragbisti u Beogradu: Maskirani huligani demolirali kafić!

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22.10.2026 08:46

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Претучени холандски рагбисти у Београду: Маскирани хулигани демолирали кафић!
Foto: Envato/travelarium

U Cetinjskoj ulici u Beogradu protekle noći dogodio se teži incident kada je grupa od oko 10 maskiranih muškaraca upala u baštu jednog poznatog ugostiteljskog objekta, potpuno demolirala inventar i tom prilikom povrijedila dvojicu mladića, saznaje „Telegraf.rs“.

Kako nezvanično saznaje Telegraf, povrijeđeni mladići su reprezentativci Holandije u ragbiju, koji su boravili u Beogradu i u trenutku napada nalazili se među gostima lokala.

Prema riječima očevidaca i svjedoka koji su se zatekli na licu mjesta, napad je izveden munjevito i bez ikakvog prethodnog verbalnog sukoba ili povoda. Huligani sa maskama preko lica uletjeli su u baštu kafića i počeli nasumično da lome i uništavaju sve pred sobom – rušili su i lomili stolove, stolice i ostali inventar u bašti. Tokom tog rušilačkog napada, holandski sportisti su zadobili tjelesne povrede, nakon čega im je ukazana ljekarska pomoć.

Ubrzo nakon prijave, na mjesto događaja stigle su patrole policije i ekipa Hitne pomoći. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova obavili su uviđaj, razgovarali sa svjedocima i radnicima lokala, te preuzeli snimke sa sigurnosnih kamera iz Cetinjske ulice i okolnih objekata kako bi rekonstruisali kretanje grupe i identifikovali učesnike.

Potraga za maskiranim napadačima je u toku, a nadležno tužilaštvo i policija rade na utvrđivanju svih okolnosti i motiva ovog huliganskog čina.

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