Snažna oluja pogodila Francusku, najmanje tri osobe poginule u poplavama

Obilne padavine koje su pogodile južne dijelove Francuske izazvale su velike poplave u kojima su prema posljednjim podacima nastradale tri osobe, dok je bez električne energija ostalo na hiljade domova.

Regionalne vlasti saopštile su da su zbog oluje vodostaji porasli na "nezabilježene" nivoe. Navodi se da su u oluji tri osobe smrtno stradale, a jedna je povređena.

Lokalni dnevnik La Provence objavio je, pozivajući se na nadležne službe, da su u podrumu u mjestu Lancon-Provenceu pronađene dvije ženske osobe stare 86 i 26 godina.

Severe flooding following torrential rainfall in Martigues, Bouches-du-Rhône, France 🇫🇷 (20.10.2026) #Anonymous #OpEarth 🌎 #BecauseItsOurHome #climatechange #ExtremeWeather https://t.co/FgU0p0SE7h — #Anonymous (@TheStripesGirl) October 22, 2026

U mjestu Saint-Mitre-les-Rempartsu jedna 75-godišnja osoba takođe je smrtno stradala usljed olujnog nevremena. Regionalne vlasti navele su da je oko 250 ljudi iz mjesta Arlesa i Saint-Martin-de-Craua smješteno u prihvatne centre.

⛈️ Des orages diluviens frappent les Bouches-du-Rhône ce mardi matin avec des inondations, ici à Port-de-Bouc. Prudence ! 🌊 (© Angelana Cri via La Météo du 13) https://t.co/e7pgFyEHaE — Météo Express (@MeteoExpress) October 20, 2026

Oct 20_5⃣ Climate Awareness🚩 🇫🇷 Heavy rainfall has hit the south of #France, causing widespread flooding in the Bouches-du-Rhône, Hérault, and Gard departments, as well as on the of Corsica island In some areas 200+ mm of rain fell in 24 hours #ClimateCrisis #ClimateEmergency https://t.co/eHa1FnX71e — Irene (@irene_makarenko) October 21, 2026

Nevreme je izazvalo i veliku materijalnu štetu, a putevi i železničke pruge su blokirani. Takođe, došlo je do prekida u snabdevanju električnom energijom i telefonskih veza.

U međuvremenu meteorolozi najavljuju nove nevolje. Naime, oluja Ostin pogodiće kasnije večeras sjeverozapad Francuske, donoseći udare vetra do 130 kilometara na sat, visoke talase i obilne padavine, uz očekivane poremećaje u saobraćaju i rizik od obaranja drveća, prenosi Telegraf.