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Snažna oluja pogodila Francusku, najmanje tri osobe poginule u poplavama

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22.10.2026 08:52

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Поплаве у Француска
Foto: Društvena mreža X/Anonymous

Obilne padavine koje su pogodile južne dijelove Francuske izazvale su velike poplave u kojima su prema posljednjim podacima nastradale tri osobe, dok je bez električne energija ostalo na hiljade domova.

Regionalne vlasti saopštile su da su zbog oluje vodostaji porasli na "nezabilježene" nivoe. Navodi se da su u oluji tri osobe smrtno stradale, a jedna je povređena.

Lokalni dnevnik La Provence objavio je, pozivajući se na nadležne službe, da su u podrumu u mjestu Lancon-Provenceu pronađene dvije ženske osobe stare 86 i 26 godina.

U mjestu Saint-Mitre-les-Rempartsu jedna 75-godišnja osoba takođe je smrtno stradala usljed olujnog nevremena. Regionalne vlasti navele su da je oko 250 ljudi iz mjesta Arlesa i Saint-Martin-de-Craua smješteno u prihvatne centre.

Nevreme je izazvalo i veliku materijalnu štetu, a putevi i železničke pruge su blokirani. Takođe, došlo je do prekida u snabdevanju električnom energijom i telefonskih veza.

U međuvremenu meteorolozi najavljuju nove nevolje. Naime, oluja Ostin pogodiće kasnije večeras sjeverozapad Francuske, donoseći udare vetra do 130 kilometara na sat, visoke talase i obilne padavine, uz očekivane poremećaje u saobraćaju i rizik od obaranja drveća, prenosi Telegraf.

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Francuska

Poplave

nevrijeme

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