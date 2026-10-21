Izvor:
ATV
U novom izdanju emisije „Bez plana” govorimo o protestima širom Evrope, koji sve češće prerastaju u nasilje, nerede i pljačke, te o pobuni Generacije Z u vremenu globalnih ekonomskih i socijalnih izazova.
Da li je riječ o spontanom i opravdanom buntu protiv nejednakosti ili iza protesta stoji osmišljen plan za nasilnu promjenu vlasti i društva? Gdje prestaje borba za pravdu, a počinje nasilje?
Emisiju uređuje i vodi Predrag Ćurković.
„Bez plana” srijedom u 20 časova i 30 minuta.
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