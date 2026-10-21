Starlink se od danas može naručiti u BiH: Poznate cijene paketa za kućne korisnike i kompanije

Satelitski internet kompanije "SpaceX" od danas se može naručiti u BiH, a na zvaničnoj stranici Starlinka za BiH objavljene su cijene opreme i mjesečnih paketa za kućne korisnike.

Prema podacima sa stranice, ponuđena su tri kućna paketa, svi sa neograničenim prometom. Rezidencijalni paket od 100 Mbps košta od 68 KM mjesečno, a Rezidencijalni paket od 200 Mbps od 88 KM. Najskuplji, Rezidencijalni Maks, košta od 108 KM mjesečno i nudi brzine od 400 Mbps i više.

Svi paketi dolaze sa probnim periodom od 30 dana. Opremu korisnik postavlja sam, bez dolaska tehničara.

Za korišćenje na putovanjima, kampovanju i u vikendicama Starlink nudi dva "Roam" paketa. "Roam" od 100 GB košta od 88 KM mjesečno i uključuje 100 GB brzog interneta, što je, prema Starlinku, dovoljno za otprilike sedmicu uobičajenog korišćenja.

Nakon toga promet je i dalje neograničen, ali sporiji. Roam Neograničeni košta od 186 KM mjesečno i donosi neograničen brzi internet, uz korišćenje u više od 160 zemalja i teritorija. Oba Roam paketa nude brzine od 300 Mbpsi više. Mogu se koristiti i tokom vožnje, a uslugu je moguće pauzirati kada nije potrebna.

Starlink trenutno prima prednarudžbe uz depozit od 137 KM, koji se kasnije odbija od cijene opreme. Pretplata počinje da se plaća od aktiviranja usluge ili sedam dana nakon isporuke, šta god nastupi ranije.

Što se tiče opreme, njena cijena iznosi fiksno 683 KM, sa uključenim PDV-om, dok za Roam pakete košta 514 KM.

Paketi za firme

Za poslovne korisnike Starlink nudi "Local Priority" pakete, namijenjene firmama na fiksnim lokacijama i u pokretu. Dolaze sa prioritetom u mreži, javnom IP adresom i pregledom korišćenja, a rade i tokom vožnje.

Cijene zavise od količine prometa. Paket od 50 GB košta od 59 KM mjesečno, od 500 GB 167 KM, od jednog TB 302 KM, a od dva TB 572 KM.

Dodatni promet kupuje se u blokovima: 50 GB za 27 KM mjesečno ili 500 GB za 135 KM mjesečno.

Poređenje sa Hrvatskom

Osnovni kućni paket u BiH, preračunato, košta oko 35 evra. U Hrvatskoj osnovni kućni paket počinje od 29 evra mjesečno, odnosno oko 57 KM, a standardni komplet sa antenom i ruterom tamo košta oko 349 evra. Roam sa neograničenim podacima u Hrvatskoj košta oko 89 evra (oko 174 KM), a u BiH oko 95 evra.

Fiksni internet domaćih operatera u BiH uglavnom košta između 30 i 60 KM mjesečno. Starlink zato najviše cilja ruralna i planinska područja do kojih ne dopiru kablovska i optička mreža, kao i firme kojima je potrebna rezervna veza.

Put do tržišta

Dolazak Starlinka u BiH najavljivan je godinama. Kompanija je u Sarajevu registrovala firmu Starlink Bi-Ejč, a 22. maja ove godine Regulatornoj agenciji za komunikacije podnijela je zahtjev za dozvolu za pružanje usluga pristupa internetu.

Krajem septembra u Sarajevu je boravila Rebeka Slik Hanter, Starlinkova direktorka za globalno licenciranje i aktiviranje tržišta. Nakon sastanka sa njom, ministar komunikacija i transporta BiH Edin Forto najavio je da će usluga biti dostupna u narednim sedmicama.

Usluga je i prije zvaničnog početka tehnički radila u BiH, preko Roam paketa registrovanih u Hrvatskoj. Na testu sa Trebevića brzina je prelazila 300 Mbps, prenosi Kliks.