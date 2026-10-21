NATO najozbiljnije upozorio Zelenskog: Ako ovako nastavite, slijedi poniženje

Sukob američkog predsjednika Donalda Trampa i ukrajinskog lidera Vladimira Zelenskog počeo je ozbiljno da ugrožava sposobnost Ukrajine da se odbrani od ruskih napada, piše Blumberg.

Nakon što su višemjesečne napetosti prošle sedmice dodatno eskalirale, Sjedinjene Američke Države ograničile su pristup satelitskoj tehnologiji Staršild (Starshield) kompanije Spejs Iks (SpaceX), dok istovremeno kasne isporuke raketa za sisteme protivvazdušne odbrane „Patriot“, koji su ključni za odbranu ukrajinskih gradova od ruskih balističkih raketa.

Strah u NATO-u

Visoki zvaničnici NATO-a strahuju da su odnosi Zelenskog i Trampa toliko narušeni da ih više nije moguće popraviti. Izvor upoznat sa razgovorima otkrio je za Blumberg da u Alijansi raste zabrinutost da bi Ukrajina zbog takvog razvoja događaja mogla biti primorana da prihvati nepovoljan i ponižavajući mirovni sporazum sa Moskvom.

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Zelenski se u ponedjeljak u Oslu sastao sa specijalnim Trampovim izaslanikom Stivom Vitkofom, a u novu rundu mirovnih pregovora na daljinu se uključio i zet američkog predsjednika Džared Kušner.

Slom odnosa u ključnom trenutku

Do ozbiljnog pogoršanja odnosa Vašingtona i Kijeva dolazi u trenutku kada Tramp pokušava da sačuva republikansku većinu na izborima za Kongres, zakazanim za 3. novembar.

Istovremeno, Ukrajina ulazi u novu zimu u izuzetno teškom položaju. Ruski napadi ne prestaju, a zalihe raketa neophodnih za protivvazdušnu odbranu sve su manje.

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„Pred nama je duga, mračna i hladna zima“, upozorio je Džastin Logan, direktor za odbrambenu i spoljnu politiku vašingtonskog Instituta Kejto (Cato Institute).

On ističe da je novembar blizu, da su ukrajinske zalihe raketa presretača gotovo iscrpljene, te da evropske zemlje imaju veoma ograničene mogućnosti da nadoknade nedostatak jer su i njihova skladišta prazna.

NATO upozorio Kijev: Smirite tenzije ili ostajete bez oružja

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute svjestan je opasnosti koju donosi sve dublji sukob Vašingtona i Kijeva. Zbog toga je, prema riječima jednog zvaničnika Alijanse, njegov glavni cilj smirivanje tenzija i pronalaženje praktičnih rješenja koja bi Ukrajini omogućila da nastavi odbranu.

Zvaničnici NATO-a su zato ukrajinskom rukovodstvu uputili do sada najozbiljnije upozorenje, zatraživši od Zelenskog da hitno pokuša da popravi odnose sa Vašingtonom.

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Kako Blumberg saznaje od neimenovanog izvora, u Alijansi strahuju da bi, zbog Trampove nepredvidivosti, mogle biti dovedene u pitanje čak i isporuke američkog oružja koje evropske zemlje plaćaju vlastitim novcem.

Riječ je o programu Liste prioritetnih potreba Ukrajine (Prioritized Ukraine Requirements List – PURL), putem kojeg evropske saveznice finansiraju nabavku američkog naoružanja za Kijev.

Izvor Blumberga zatražio je anonimnost jer je riječ o povjerljivim diplomatskim razgovorima.

Sukob je postao ličan

Od početka ruske operacije u Ukrajini u februaru 2022. godine odnosi Kijeva i Vašingtona nisu bili toliko zategnuti, niti je sukob dvojice predsjednika imao ovako ličnu dimenziju.

Zelenski je u nedjeljnom intervjuu za Blumberg optužio Trampa da pokušava da primora Ukrajinu na kapitulaciju pred Rusijom.

Zelenski i Tramp Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Ukrajinski predsjednik tvrdi da SAD namjerno usporavaju isporuke raketa presretača za sisteme „Patriot“, kojima se ukrajinski gradovi štite od ruskih napada.

Istovremeno, ukrajinski zvaničnici sve otvorenije izražavaju sumnju da im Vašington povremeno uskraćuje obavještajne podatke i rana upozorenja o lansiranju ruskih balističkih raketa.

Tramp tvrdi da je ono što Rusija radi Ukrajini „sasvim u redu“

Iako Tramp uporno negira da je lično naredio ograničavanje satelitske mreže Starlink (Starlink), američki predsjednik i njegova administracija ne kriju nezadovoljstvo Zelenskim.

Pritisak na Kijev raste, dok Vašington istovremeno ublažava pritisak na ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Volodimir Zelenski Tanjug/AP/Omar Havana

Tramp je u ponedjeljak poručio da bi neko drugi trebalo da pregovara u ime Ukrajine. Samo dan ranije na društvenim mrežama oštro je kritikovao Zelenskog zbog ukrajinskih napada na ruske rafinerije nafte, istovremeno braneći svoju politiku prema Moskvi.

„Rusija je, iskreno govoreći, prema Ukrajini sasvim u redu. Nisu uradili bogzna šta“, izjavio je Tramp novinarima uoči puta u Kanzas.

Evropski diplomati pokušavaju da spasu odnose

Evropski diplomati iza zatvorenih vrata pokušavaju da posreduju i poprave odnose između Bijele kuće i Kijeva, ali zasad ne planiraju odlazak u Vašington.

Ranije su evropski zvaničnici redovno putovali u američku prijestonicu kako bi smirivali sukobe Trampa i Zelenskog, naročito nakon njihove žestoke verbalne rasprave u Ovalnom kabinetu u februaru prošle godine.

Za Evropu je pogoršanje odnosa SAD i Ukrajine postalo pitanje od izuzetnog značaja.

Merc i Zelenski Tanjug / AP / Teresa Suarez

Njemački kancelar Fridrih Merc upozorio je u ponedjeljak da Putinov cilj nije samo vojni poraz Ukrajine, već i potkopavanje demokratije na evropskom kontinentu.

„Svaki put kada se sastanem sa Donaldom Trampom, pokušavam da ga uvjerim da je to i u njegovom interesu“, rekao je Merc za Blumberg TV.

Prema njegovim riječima, stabilna Evropa i Evropska unija kao globalni partner predstavljaju vrijednost i za same Sjedinjene Američke Države.

Zalihe američkih raketa opasno se smanjile

Tramp je od evropskih lidera ranije zahtijevao da preuzmu najveći dio finansiranja vojne pomoći Ukrajini.

Međutim, većina vojnih analitičara, ali i sve veći broj republikanskih kongresmena, smatra da američki predsjednik sada vrši pritisak na pogrešnu stranu u ratu.

Problem nije samo u ograničavanju isporuka ofanzivnog naoružanja. Prema ocjenama kritičara njegove politike, Tramp ugrožava i osnovne odbrambene kapacitete Ukrajine, prije svega protivvazdušnu odbranu.

Posljednji sukob dodatno je rasplamsan nakon što je Tramp jednostrano odlučio da dozvoli uvoz ruskog dizel-goriva i zamrzne novi paket sankcija protiv ruskog energetskog sektora, koji je usvojio Kongres.

Poseban problem za Bijelu kuću predstavljaju ukrajinski napadi dalekometnim dronovima na ruska naftna postrojenja.

Svijet Tramp: Zelenski ne želi da okonča rat

Uoči izbora na kojima bi republikanci mogli da izgube većinu u najmanje jednom domu Kongresa, Trampova administracija nastoji da odgovornost za visoke cijene goriva prebaci na Kijev, umjesto na rat koji su Sjedinjene Američke Države pokrenule u Iranu.

Kasne i već plaćene rakete za „Patriot“

Zelenski je u nedjeljnom intervjuu naglasio da Vašington kasni čak i sa isporukama raketa za „Patriot“ koje su Ukrajina i njeni partneri već platili.

Prema njegovim riječima, Ukrajina trenutno dobija svega 12 raketa mjesečno, što je četiri puta manje od količine koju je isporučivala administracija bivšeg predsjednika Džozefa Bajdena.

Dodatni problem predstavlja činjenica da Trampova administracija te rakete naplaćuje, dok ih je Bajdenova vlada isporučivala besplatno u okviru vojne pomoći.

Mark Kansijan, bivši stručnjak za vojni budžet koji sada radi u vašingtonskom Centru za strateške i međunarodne studije (Center for Strategic and International Studies – CSIS), upozorava da su i američke zalihe raketa „Patriot“ na zabrinjavajuće niskom nivou.

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„Zalihe raketa 'Patriot' u samim Sjedinjenim Američkim Državama izuzetno su male. Prema našim procjenama, ostalo ih je svega oko 800“, objasnio je Kansijan.

Pentagon strahuje da bi mogao ostati bez dovoljno raketa ukoliko one budu potrebne za sukobe na Bliskom istoku ili eventualni rat sa Kinom.

Američki državni sekretar Marko Rubio izbjegao je direktan odgovor na novinarsko pitanje da li su odnosi dvije administracije nepovratno narušeni.

Umjesto toga, poručio je da je Trampov jedini cilj okončanje rata.

„On je spreman da uradi sve kako bi se rat završio, čak i ako to znači da mora da podstakne obje strane da sjednu za pregovarački sto“, izjavio je Rubio.