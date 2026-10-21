Demonstracije i štrajkovi širom Grče

Sindikati i studentske organizacije u Grčkoj organizovali su demonstracije i štrajkove širom zemlje povodom rastućih troškova života i nedovoljnog ulaganja u javno obrazovanje.

Prema izvještajima medija, samo u Atini raspoređeno je oko 3.000 policajaca, u nastojanju da se spriječe nemiri poput onih koji su se desili u nekoliko evropskih gradova.

Učenici i studenti postavili su šatore na trgu Sintagma, ispred grčkog parlamenta u Atini. Njihovi zahtjevi uključuju niže stanarine, veće subvencije za stanovanje, veći kapacitet studentskog smještaja i dodatno nastavno osoblje.

Grča protesti Tanjug/AP Photo/Thanassis Stavrakis

Radnici javnog sektora štrajkuju nakon poziva sindikalne konfederacije ADEDI, prenijela je agencija DPA.

Sindikat je saopštio da je cilj akcije da se pokaže solidarnost sa protestima u obrazovanju i omogući zaposlenima, uključujući roditelje, da učestvuju u demonstracijama i skupovima, prenosi Srna.