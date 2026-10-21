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Demonstracije i štrajkovi širom Grče

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21.10.2026 11:28

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Студенти универзитета исписују пароле на ципелама испред Министарства финансија у Атини, у уторак, 13. октобра 2026. године, протестујући због раста станарина и недостатка приступачног студентског смјештаја.
Foto: Tanjug/AP Photo/Thanassis Stavrakis

Sindikati i studentske organizacije u Grčkoj organizovali su demonstracije i štrajkove širom zemlje povodom rastućih troškova života i nedovoljnog ulaganja u javno obrazovanje.

Prema izvještajima medija, samo u Atini raspoređeno je oko 3.000 policajaca, u nastojanju da se spriječe nemiri poput onih koji su se desili u nekoliko evropskih gradova.

Učenici i studenti postavili su šatore na trgu Sintagma, ispred grčkog parlamenta u Atini. Njihovi zahtjevi uključuju niže stanarine, veće subvencije za stanovanje, veći kapacitet studentskog smještaja i dodatno nastavno osoblje.

Грча протести
Grča protesti
Tanjug/AP Photo/Thanassis Stavrakis

Radnici javnog sektora štrajkuju nakon poziva sindikalne konfederacije ADEDI, prenijela je agencija DPA.

Sindikat je saopštio da je cilj akcije da se pokaže solidarnost sa protestima u obrazovanju i omogući zaposlenima, uključujući roditelje, da učestvuju u demonstracijama i skupovima, prenosi Srna.

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Tagovi :

Grčka

demonstracije

Štrajk

Protesti

Obrazovanje

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