Li: Unaprijedićemo saradnju sa Moskvom

Kina je spremna da unaprijedi saradnju sa Rusijom i učini je sadržajnijom i otpornijom, izjavio je kineski premijer Li Ćang.

"Pod strateškim vođstvom predsjednika Kine Si Đinpinga i Rusije Vladimira Putina odnosi Kine i Rusije posljednjih godina postali su zreliji i otporniji", naveo je Li po dolasku u Sankt Peterburg, gdje će učestvovati na redovnom sastanku šefova vlada Kine i Rusije.

On je istakao da je političko uzajamno povjerenje dodatno ojačano, saradnja postala čvršća, a prijateljske veze između dva naroda sve bliže.

Osvrćući se na dosadašnji razvoj bilateralnih odnosa, Li je rekao da su Kina i Rusija zajednički istražile model međudržavnih odnosa zasnovan na nesvrstavanju, nekonfrontaciji i neusmjeravanju protiv bilo koje treće strane.

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"Kontinuirano smo produbljivali saradnju u različitim oblastima i pružile primjer odnosa velikih sila zasnovanog na trajnom prijateljstvu, sveobuhvatnoj strateškoj koordinaciji i uzajamno korisnoj saradnji", rekao je Li, prenosi Srna.

On je ukazao da se ove godine obilježava 30 godina od uspostavljanja strateškog partnerstva i koordinacije Kine i Rusije, kao i 25 godina od potpisivanja Ugovora o dobrosusjedstvu i prijateljskoj saradnji dvije zemlje.

Kineski premijer doputovao je u Rusiju na poziv ruskog premijera Mihaila Mišustina, prenosi Kineska medijska grupa.