Nataša Bekvalac ide na sve ili ništa: Trebalo joj je punih šest godina za ovaj veliki korak

Pjevačica Nataša Bekvalac podijelila je sa svojom publikom razmišljanje o mogućem novom velikom koncertu, a njeno pitanje na društvenim mrežama izazvalo je brojne reakcije.

Naime, obratila se pratiocima i upitala ih šta misle o tome da počne da razmišlja o koncertu.

„Šta mislite o tome da krenem da razmišljam o koncertu“, upitala je pjevačica.

Kako je otkrila, njena ekipa već neko vrijeme vrši veliki pritisak na nju da napravi ovaj korak.

„Ekipa vrši baš veliki pritisak na mene, Bože koliko sam lijena“, našalila se Nataša.

Ipak, njena objava pokazala je da joj je mišljenje publike važno, zbog čega je pratioce pozvala da joj pišu i podijele svoja razmišljanja.

„Pišite mi, treba mi da vas čujem, osjetim… To mi uvijek treba“, poručila je pjevačica.

Sudeći prema komentarima, njeni fanovi jedva čekaju novi koncert, a mnogi smatraju da je vrijeme da ponovo stane pred publiku u velikoj dvorani.

„Duguješ nam Arenu“, poručio joj je jedan od pratilaca.

Podsjećamo, Nataša Bekvalac posljednji veliki solistički koncert u beogradskoj „Areni“ održala je 14. februara 2020. godine, na Dan zaljubljenih, pod nazivom „S.O.S. za ljubav“.

Šest godina kasnije, njena objava ponovo je pokrenula priču o mogućem koncertu, ali pjevačica za sada nije potvrdila da li će i kada održati novi nastup.

(Avaz)