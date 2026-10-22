Veza ozvaničena: Karleuša se strasno ljubi sa 25 godina mlađim!

Nakon što su ih mediji danima unazad neprestano pratili i dok se šuškalo o navodnoj vezi, pjevačica Jelena Karleuša je u svom stilu ozvaničila vezu sa 25 godina mlađim partnerom.

Karleuša je riješila da strasnim poljupcem potvrdi navode da je u vezi sa manekenom Aleksandrom Ševom.

Pjevačica je sinoć, na promociji novog albuma Seke Aleksić, riješila da potvrdi nagađanja medija, prisutne je ostavila bez teksta, a po svemu sudeći i one koji su imali priliku vidjeti ovaj poljubac putem društvenih mreža.