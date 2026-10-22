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Veza ozvaničena: Karleuša se strasno ljubi sa 25 godina mlađim!

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22.10.2026 07:48

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Јелена Карлеуша страственим пољупцем озваничила везу са 25 година млађим
Foto: Instagram/printscreen

Nakon što su ih mediji danima unazad neprestano pratili i dok se šuškalo o navodnoj vezi, pjevačica Jelena Karleuša je u svom stilu ozvaničila vezu sa 25 godina mlađim partnerom.

Karleuša je riješila da strasnim poljupcem potvrdi navode da je u vezi sa manekenom Aleksandrom Ševom.

Pjevačica je sinoć, na promociji novog albuma Seke Aleksić, riješila da potvrdi nagađanja medija, prisutne je ostavila bez teksta, a po svemu sudeći i one koji su imali priliku vidjeti ovaj poljubac putem društvenih mreža.

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Jelena Karleuša

Aleksandar Ševo

Ljubavna veza

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