Veza ozvaničena: Karleuša se strasno ljubi sa 25 godina mlađim!

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Nakon što su ih mediji danima unazad neprestano pratili i dok se šuškalo o navodnoj vezi, pjevačica Jelena Karleuša je u svom stilu ozvaničila vezu sa 25 godina mlađim partnerom.
Karleuša je riješila da strasnim poljupcem potvrdi navode da je u vezi sa manekenom Aleksandrom Ševom.
Pjevačica je sinoć, na promociji novog albuma Seke Aleksić, riješila da potvrdi nagađanja medija, prisutne je ostavila bez teksta, a po svemu sudeći i one koji su imali priliku vidjeti ovaj poljubac putem društvenih mreža.
Karleuša se ljubi sa novim frajerom pred svima: Ozvaničila vezu sa 25 godina mlađim manekenom! #Karleusa #JK #JelenaKarleusa #AleksandarSevo #caosvima https://t.co/zbp5B9Y83b— Republika X (@RepublikaX) October 21, 2026
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