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Operisana Mala Cana, oglasila se čim se probudila

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21.10.2026 14:55

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Оперисана Мала Цана, огласила се чим се пробудила
Foto: Youtube screenshot/BN Music Official

Mala Cana operisana je danas nakon što je nedavno hospitalizovana, a nakon intervencije se i oglasila.

Naime, Mala Cana prolazi kroz izuzetno težak period. Njoj se samo nekoliko mjeseci nakon gubitka voljenog supruga i muzičke legende Andrije Bajića, zdravstveno stanje naglo pogoršalo zbog čega je i operisana.

- Operisana sam danas, trebalo je juče, ali su me operisali danas. Upravo sam se probudila iz anestezije - rekla je Mala Cana koja se nakašljala i rekla da je sve živo boli.

"Bol je bila velika, danima mi umiruju upalu"

Podsjetimo,Mala Cana je hospitalizovana zbog jakih stomačnih tegoba.

- Ja sam došla zbog jakog bola u stomaku. Ni ne sjećam se ničega, samo da sam se ujutru probudila u bolnici. Bol je bila velika, danima mi umiruju upalu. Vide da sam uplašena, pa me ohrabruju. Od igle se bojim, do sada se nisam nikad operisala. Znam da je doktor dobar, svi ga hvale. Inače je jako ljubazan sa pacijentima. Bez obzira na to ko je pacijent, on lijepo porazgovara, predan je poslu maksimalno. Prosto nema radno vrijeme, ne ostavlja pacijente, iako mu prođe radno vrijeme. Daće gospod Bog da budem dobro. Sve je u njihovim rukama, i Božjim. Nekako sam u duši mirna, prosto ne mogu sebe da razumijem. Ako sve prođe treba, Bogu hvala i doktoru i cijelom timu oko njega. Ako ne, mene će moj Andrija dočekati - rekla je pjevačica.

Мала Цана

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Ona je operisana samo nedelju dana nakon što je pjevačica preživjela dramatičan incident u kom ju je napao pas, pri čemu je zadobila duboke rane, ogrebotine i podlive na nozi.

- Mene su tamo, kad me ujeo pas, psovali, govorili su mi pogrdne riječi. Pričali su mi koliko su jaki. Tad me je izujedao njihov ker i ja sam otišla kod kumova u Pančevo i bila sam sredila nogu, sve to. Dali su mi sve što mi treba, ali danas mi je pozlilo u stomačnom dijelu i sada ne znaju šta je - rekla je, prenosi Telegraf.

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Mala Cana

Mala Cana u bolnici

Operisana Mala Cana

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