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Zorana Mićanović poslala važnu poruku „Postali smo toliko sebični...“

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22.10.2026 09:44

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Зорана Мићановић
Foto: Youtube/Republika Zabava

Mlada pjevačica Zorana Mićanović podijelila je sa svojim pratiocima emotivnu objavu u kojoj se osvrnula na to kakvo je društvo danas postalo, ističući koliko često zaboravljamo da iza nečijeg osmijeha mogu da se kriju bol, tuga i teške životne borbe.

Zorana je poznata po tome da ne krije svoje emocije, a čini se da je i ovog puta poželjela da sa ljudima koji je prate podijeli razmišljanja o temama koje je posebno pogađaju. Njena poruka govori o nedostatku razumijevanja, empatije i pažnje prema drugima, ali i o tome koliko malo nekada znamo o onome kroz šta neko prolazi.

Pjevačica je poručila da ljudi često gledaju samo sopstvene interese, ne razmišljajući o tome da li se neko pored njih bori sa problemima koje ne pokazuje drugima.

- Tužno je kakvi smo ljudi postali...

Više nikoga ne zanima šta se kome desilo, šta ga boli, kroz šta prolazi i koliko se zapravo muči iza svog osmijeha. Svi jure za svojim interesima i svojim srećama, zaboravljajući da možda baš neko pored njih vodi najtežu bitku u tišini. Postali smo toliko sebični da nam je tuđa bol postala nevažna, tuđa suza nevidljiva, a tuđa nesreća samo još jedna priča koju ćemo zaboraviti za pet minuta. A zaboravljamo da niko od nas ne zna šta mu sutra donosi život. Možda će baš nama jednog dana trebati ono malo pažnje koje danas uskraćujemo drugima. Jer na kraju, neće se pamtiti koliko smo imali, šta smo kupili ni koliko smo bili uspješni, već kakvi smo ljudi bili u ovom životu. - napisala je Zorana te je dodala emotikon molitve i srca.

Зорана Мићановић
Zorana Mićanović
Instagram/zorana_micanovic_official

Inače, Zorana se sinoć pojavila na promociji kod koleginice Seke Aleksić, gdje je svojim izdanjem privukla veliku pažnju prisutnih.

Mlada pjevačica odabrala je izazovnu haljinu koja je istakla njenu figuru, pa je svojim izgledom ukrala poglede i pokazala još jedno atraktivno modno izdanje.

Dok je na događaju plenila izgledom, na društvenim mrežama odlučila je da sa pratiocima podijeli nešto sasvim drugačije – iskrenu i emotivnu poruku o ljudskosti, empatiji i važnosti da ne zaboravimo da iza osmijeha često stoje priče koje ne poznajemo, prenosi Telegraf.

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Zorana Mićanović

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