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Na granici snimljeno zastrašujuće stvorenje: Napada domaće životinje

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22.10.2026 10:16

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Необично створење у Америци
Foto: Facebook/Telediario Juárez

Neobično stvorenje, navodno, snimljeno je u blizini granice SAD i Meksika, a pojedini istraživači tvrde da je riječ o nečemu što se “ne uklapa ni u jednu poznatu životinjsku vrstu”.

Prema njihovim navodima, misteriozno biće “napada domaće životinje u ruralnom području”, dok fotografije sa kamera postavljenih na terenu prikazuju krupnu, bijelu životinju sa dugim repom i dugačkim nogama.

Tvrdi da je "okretno i inteligentno"

Ipak, tvrdnje o njegovom poreklu i prirodi nisu potvrđene, a lokalne vlasti navode da nisu dobile prijave o “smrtonosnom stvorenju”, niti o “nestanku životinja”, prenosi Dejli Mejl.

Poznati istraživač NLO-a, Hajme Masan, izneo je tvrdnje da “mesožderno biće odnosi i ubija kokoške, pjetlove i zečeve u dolini Huarez”, ruralnom području sa poljoprivrednim naseljima duž reke Rio Grande.

Tim koji je postavio kamere, u tom području, tvrdi da je zabeležio “dokaz postojanja nepoznatog bića”.

Istraživači koji sarađuju sa Masanom navode da stvorenje “ne liči na glodara, rakuna, pacova, zeca niti na neku drugu uobičajenu životinju” za koju se zna da živi u meksičkoj državi Čivava, koja se graniči sa SAD.

Masan, koji je, navodno, prikupio svjedočenja o napadima, opisao je biće kao “okretno i inteligentno”.

Po njegovim riječima, “hoda na dve noge”, izgledom donekle podsjeća na čovjeka, a od glave do repa dugačko je “više od metra”.

On je dodao da stvorenje koje su kamere zabilježile ovog mjeseca možda “nije vanzemaljsko biće sa druge planete, već oblik inteligencije koji dolazi iz druge dimenzije, koja u svemiru postoji uporedo sa Zemljom”.

“Zašto se pojavilo baš tamo? To je misterija. Da li je riječ o međudimenzionalnim bićima? Da li su to bića koja su došla zajedno sa nekim drugim bićima? Da li su stigla u letelicama?”, upitao je Masan.

"Ne kažem da je vanzemaljac"

Na konferenciji za medije, održanoj u subotu, istraživači koji rade sa Masanom tvrde da su procenili veličinu stvorenja nakon što je “snimljeno kako se penje preko visokog zida od cigle”.

Međutim, nadzorne kamere nisu zabilježile da se stvorenje uspravilo i hodalo na zadnjim nogama, iako Masan tvrdi da je sposobno za takvo kretanje.

U pokušaju da utvrde o kakvoj je životinji riječ, navodno, angažovali su stručnjake za životinje. Prema izvještajima, oni su zaključili da se “ne radi o uobičajenom sisaru koji živi na Zemlji”, ali su ostavili mogućnost da je u pitanju neka vrsta životinje koja prolazi kroz proces “mutacije”.

“To je predator. Ne kažem da je vanzemaljac. Njegova inteligencija i okretnost zaista su zastrašujuće. Ne vjerujem da napada ljude, ali ugrožava interese stanovnika takozvane doline Huarez”, rekao je Masan.

Masan tvrdi da je počeo da istražuje slučaj pošto mu je jedan dječak, čije ime nije objavljeno, ispričao da je video “kako stvorenje hvata kokošku za glavu, a zatim se penje na obližnje drvo, noseći je sa sobom”.

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Prema Masanovim navodima, pojedini stanovnici doline navodno su “napustili svoje domove” iz straha od “nepoznatog, neljudskog bića”. Ni ove tvrdnje, međutim, nisu potvrđene iz zvaničnih izvora.

Nadležna služba civilne zaštite u Huarezu saopštava da nije dobila prijave o “smrtonosnom stvorenju” na tom području, niti o “otimanju domaćih životinja”, uprkos tome što su nove fotografije predstavljene javnosti 17. oktobra, prenosi Telegraf.

Ni policija sa američke strane granice, u Teksasu, nije zabilježila slične prijave. Njeni predstavnici su rekli listu El Paso Times da od 5. oktobra, kada je Masan prvi put izneo svoje tvrdnje, nije bilo prijava o “neobičnim susretima” niti o “uginuću domaćih životinja” na farmama.

Masan već dugo iznosi neobične tvrdnje povezane sa vanzemaljskim životom, a neke od njegovih najpoznatijih priča kasnije su se pokazale kao netačne, zaključuje britanski portal.

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