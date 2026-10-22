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Njemačka omladina planira masovne proteste u francuskom stilu

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22.10.2026 10:54

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Студенти пале смеће током протеста у Лилу, у Француској, у четвртак, 1. октобра 2026. године, захтијевајући више средстава.
Foto: Tanjug/AP Photo/Jean-Francois Badias

Pokret koji predvode mladi u Njemačkoj pozvao je na demonstracije u većim gradovima zemlje 31. oktobra.

"Gen Ze regelt" — omladinska inicijativa, pozvala je na masovne proteste u 21 gradu širom Njemačke u subotu, 31. oktobra, uključujući Berlin, Keln, Hamburg i Minhen, ali se distancirala od nasilja koje je zahvatilo Francusku.

Očekuje se da će hiljade ljudi učestvovati u demonstracijama protestujući zbog uništenih škola, štednje, kao i zbog troškova života, socijalne nepravde, vojne obaveze i klimatskih promjena.

Protesti u Francuskoj koji su proteklog vikenda prerasli u rašireno nasilje i masovno uništavanje privatne i javne imovine, takođe, su proistekli iz frustracije studenata i učenika zbog nacionalnog školskog sistema i ubrzo su uključili brojne sindikate, grupe i pojedince koji su izrazili bijes zbog niza problema, podsjeća Dojče vele.

Na veb-sajtu grupe "Gen Ze regelt" jasno se navodi da je ova omladinska inicijativa "protiv svakog nasilja", bilo da je usmjereno na ljude ili imovinu.

Policija je saopštila da namjerava da zaštiti pravo ljudi da se okupljaju i izražavaju svoje mišljenje.

Ipak, slike ogromne štete i javnog nasilja iz Francuske, Italije i Španije izazvale su zabrinutost i među vlastodršcima i u policiji, koji su upozorili da se ne smije dozvoliti da proteste "otmu" ljevičarski ekstremisti.

Šef sindikata GdP njemačke federalne policije Andreas Roskopf jasno je stavio do znanja da će se policajci oštro obračunati sa neredima i izgrednicima. On je za "Rajniše post" rekao da će "državna, ali i federalna policija, ponuditi čvrst i odlučan odgovor" na bilo kakve probleme.

Roskopf je, takođe, upozorio da bi se radikali i ekstremisti mogli ubaciti među demonstrante kako bi "napali policiju" ili "jednostavno bili destruktivni", prenosi Srna.

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Njemačka

Protesti

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