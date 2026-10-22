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Putin imenovao nove članove ruske vlade

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22.10.2026 10:22

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Руски предсједник Владимир Путин
Foto: Tanjug/Gavriil Grigorov/Sputnik/Kremlin Pool P/AP

Predsjednik Rusije Vladimir Putin imenovao je nove članove vlade, nakon što je Državna duma prethodno odobrila sve predložene kandidate.

Kako je prenijela RIA Novosti, Andrej Nikitin biće zadužen za razvoj transportnog sektora, Irina Okladnikova preuzeće rukovođenje vladinim aparatom, dok će Anton Siluanov obavljati funkcije potpredsjednika vlade i ministra finansija.

Pored funkcije potpredsjednika vlade, Oleg Kožemjako biće i opunomoćeni predstavnik predsjednika u Dalekoistočnom federalnom okrugu.

Dmitrij Jadrov imenovan je za ministra saobraćaja, a Jurij Trutnjev za pomoćnika predsjednika Rusije.

Ruski premijer Mihail Mišustin ranije je predložio kadrovske promjene u vladi.

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Tagovi :

Vladimir Putin

Duma

Rusija

Predsjednik Vlade

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