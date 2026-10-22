Od Kijeva do Odeske oblasti: Gdje su sve Rusi udarili tokom noći?

Autor:ATV redakcija
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Ruske snage su tokom noći izvele masovni udar na vojno-industrijski kompleks Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
„Pogođena su preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa uključena u proizvodnju i skladištenje krstarećih raketa i bespilotnih letjelica dugog i srednjeg dometa, objekti saobraćajne infrastrukture u Kijevu, kao i objekti lučke infrastrukture u Odeskoj oblasti i pomorski brodovi koji se koriste za potrebe Oružanih snaga Ukrajine“, navodi se u saopštenju.
Konkretno, u Kijevu je pogođeno montažno preduzeće avio-industrije „Antonov“, koje se bavi proizvodnjom bespilotnih letjelica dugog i srednjeg dometa, krstarećih raketa „Flamingo“ i operativno-taktičkih raketa FP-9, kao i skladišni kompleks u okviru kojeg je organizovana proizvodnja bespilotnih letjelica dugog i srednjeg dometa avionskog tipa, kao i lutajuće municije „Hornet“.
U ukrajinskoj prestonici izveden je udar i na industrijsko preduzeće koje proizvodi bespilotne letjelice dugog i srednjeg dometa avionskog tipa, kao i komponente za robotske sisteme, te na skladište bespilotnih letjelica i raketnih ubrzivača za njih, kao i na drumsko-železnički most „Južni“, koji se koristi za tranzitni transport vojnog tereta drumskim i željezničkim putem.
U Odeskoj oblasti pogođeni su objekti lučke infrastrukture luke „Kilija“, namijenjeni za istovar i skladištenje vojne opreme koja se iz inostranstva isporučuje Ukrajini.
Pored toga, pogođen je brod za prevoz rasutog tereta koji je u luku „Černomorsk“ prevozio teret namijenjen za potrebe Oružanih snaga Ukrajine.
U ruskom Ministarstvu odbrane više puta su isticali da ruske snage napadaju infrastrukturu i logističke pravce kako bi umanjile vojno-ekonomski potencijal protivnika. Pritom, ruske snage koriste naoružanje sposobno da uništi bilo koji cilj na cijeloj teritoriji Ukrajine, prenosi RT Balkan.
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