„Pogođena su preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa uključena u proizvodnju i skladištenje krstarećih raketa i bespilotnih letjelica dugog i srednjeg dometa, objekti saobraćajne infrastrukture u Kijevu, kao i objekti lučke infrastrukture u Odeskoj oblasti i pomorski brodovi koji se koriste za potrebe Oružanih snaga Ukrajine“, navodi se u saopštenju.

Konkretno, u Kijevu je pogođeno montažno preduzeće avio-industrije „Antonov“, koje se bavi proizvodnjom bespilotnih letjelica dugog i srednjeg dometa, krstarećih raketa „Flamingo“ i operativno-taktičkih raketa FP-9, kao i skladišni kompleks u okviru kojeg je organizovana proizvodnja bespilotnih letjelica dugog i srednjeg dometa avionskog tipa, kao i lutajuće municije „Hornet“.

U ukrajinskoj prestonici izveden je udar i na industrijsko preduzeće koje proizvodi bespilotne letjelice dugog i srednjeg dometa avionskog tipa, kao i komponente za robotske sisteme, te na skladište bespilotnih letjelica i raketnih ubrzivača za njih, kao i na drumsko-železnički most „Južni“, koji se koristi za tranzitni transport vojnog tereta drumskim i željezničkim putem.

U Odeskoj oblasti pogođeni su objekti lučke infrastrukture luke „Kilija“, namijenjeni za istovar i skladištenje vojne opreme koja se iz inostranstva isporučuje Ukrajini.

Pored toga, pogođen je brod za prevoz rasutog tereta koji je u luku „Černomorsk“ prevozio teret namijenjen za potrebe Oružanih snaga Ukrajine.

U ruskom Ministarstvu odbrane više puta su isticali da ruske snage napadaju infrastrukturu i logističke pravce kako bi umanjile vojno-ekonomski potencijal protivnika. Pritom, ruske snage koriste naoružanje sposobno da uništi bilo koji cilj na cijeloj teritoriji Ukrajine, prenosi RT Balkan.